Achter het vrolijke voorkomen van Lisa Ostermann schuilt blinde paniek

Lisa Ostermann speelt in Met z’n allen de tegenstellingen in haar persoonlijkheid goed uit. Toch was haar debuutvoorstelling gebaat geweest bij een strengere regie.

Terwijl het publiek binnendruppelt, zingt Lisa Ostermann alvast wat Amsterdamse smartlappen. Wanneer de voorstelling daadwerkelijk begint, blijkt dat we keken naar ‘Jordanese Trees’, de rol die ze speelde in een verzorgingshuis voor demente ouderen, door haar fraai getypeerd als ‘onbewoonde mensen’.

Ostermann, die in 2020 alle prijzen won op het Leids Cabaret Festival, lijkt op zoek naar het houvast dat deze bejaarden ontlenen aan de voor hen zo vertrouwde deuntjes. In haar debuutprogramma Met z’n allen toont ze zich een archetypische millennial, die twijfelt aan alles wat los, maar vooral aan alles wat vast zit.

Erg origineel is de thematiek niet, maar dat compenseert Ostermann door haar intrigerende persoonlijkheid. Achter het vrolijke voorkomen schuilt blinde paniek. Die tegenstelling speelt ze goed uit, met zowel harde grappen als bijna achteloze kwetsbaarheid in de liedjes.

Verdrinken in nuance

Met z’n allen duurt wel minimaal tien minuten te lang en was gebaat geweest bij een strengere regie. Twijfel kan mooi zijn, maar een uitgebreide verhandeling over de vraag of mannen echt grappiger zijn dan vrouwen verdrinkt in nuance.

Er had meer geschrapt mogen worden. Ostermann balt haar voorstelling samen in een subliem lied over de zoektocht naar een zekerheid in het leven. Het hoeft eigenlijk niet eens te kloppen, als je er zelf maar in gelooft. Dat is de perfecte afsluiter, maar daarna volgt nog een overbodig stukje publieksparticipatie. Aan de hand van een stappenplan bespreekt Ostermann hoe je na een relatiecrisis toch bij elkaar kun blijven. De energie die daarbij wegsijpelt, wint ze met het échte eindnummer niet meer terug.