Achter de schermen bij de Nationale Opera & Ballet: ‘Van tutu’s wordt alleen het kruis gewassen, voor de rest: vodka’

Minstens 20.000 kostuums hangen er in het decoratelier van de Nationale Opera & Ballet. Bezoekers keken zaterdag hun ogen uit tijdens de eerste open huis in vier jaar. ‘Je denkt nooit aan ál deze mensen die er ook aan werken.’

Bij het betreden van de kostuumopslag van de Nationale Opera & Ballet komen de ‘oeh’s’ en ‘aah’s’. Volgens rondleidster Puck Rudolf (66) liggen hier 20.000 kledingstukken – van tutu’s tot jacquetten, van ridderpakken tot harnassen – opgeslagen van balletvoorstellingen die tot decennia geleden in de Stopera op het Waterlooplein te zien waren, zoals het Zwanenmeer of Romeo en Julia.

Zaterdag zijn de toeschouwers niet op het Waterlooplein, maar in het decoratelier van de Nationale Opera & Ballet in Zuidoost – een opvallend rood gebouw uit 1985, in de kleuren van de stoelen en het voordoek, dat verder nogal in the middle of nowhere ligt, op zo’n vijftien minuten lopen van het Bijlmerstation. En zaterdag is Rudolf, die al 37 jaar voor het ensemble werkt, rondleidster in plaats van productievoorbereider. Doorgaans maakt ze materialen voor het decor van opera’s en balletten.

De Nationale Opera & Ballet houdt zaterdag voor het eerst in vier jaar open huis. Dat betekent dat bezoekers in Zuidoost achter de schermen mogen kijken bij decors en attributen, en dat in de Stopera allerlei workshops worden gegeven, zoals een les van professionele balletdansers of zingen met een koor op het grote podium in dé zaal.

Achter het net vissen

Directeur Stijn Schoonderwoerd vond dat laatste ‘toch spannend’. “Hoeveel mensen doen er mee? Maar binnen de kortste keren stond het podium vol en stonden ze Traviata te zingen.” Volgens hem is dit open huis de succesvolste ooit, met 6000 bezoekers.

Eén van hen is Liesbeth van Brink (64), die met haar echtgenoot vanuit Wageningen is gekomen voor ‘een dagje uit’. Ze zingt als amateur in een koor, dus zingen op het podium in de Stopera deed haar enorm plezier. “Dat je daar even met zijn allen mag staan!” Ze is al langere tijd niet meer naar opera of ballet geweest. “Elke keer als we proberen kaartjes te krijgen, vissen we achter het net.”

’s Middags is ze in het depot in Zuidoost. “Ik vind het ongelooflijk hoeveel werk er achter de schermen wordt gedaan. Je denkt bij opera aan de vijfsterrenspelers, maar niet aan al die duizenden mensen die erachter zitten: van de ontwerpers en bedenkers, tot de mevrouwen die met de hand dingetjes aan het naaien zijn.”

Dierenrechtenactivisten

Precies daarvoor vraagt rondleidster Puck Rudolf op subtiele manier aandacht. Zo zegt ze in de enorme hal waar staal kan worden omgezet in wat men maar wil, de afdeling ‘Staaljagers’ genaamd, dat er nog twee vacatures open staan. “Het is hartstikke leuk werk, maar het verdient niet zo goed, vergeleken met andere afdelingen.” Daar staat tegenover: wie er eenmaal werkt, gaat niet meer weg en blijft er decennialang hangen.

Rudolf vuurt feitje na feitje af op de nieuwsgierige toehoorders. Zo kunnen decorstukken maximaal 12 meter lang zijn – anders passen ze niet in een vrachtwagen – en duurt het ongeveer drie maanden om een decor fysiek op te bouwen. In de opera Lohengrin van Wagner, komende november en december te zien, wordt gewerkt met een schildering van wel 20 meter breed en 8 meter hoog.

En dan is er nog dat rekwisiet van een paard, dat in de opera Rosa: A Horse Drama van het plafond tot op het podium werd afgedaald en vervolgens op een loopband werd gezet, waarop boze dierenrechtenactivisten mailden: hoe kun je echte dieren zo behandelen? “Nogal een compliment voor de makers ervan, dus.”

Tekst gaat verder onder foto

Beeld Joris van Gennip

Muis op afstandsbediening

Het zorgt bij bezoeker Sylvana Nicoletta (59) voor inspiratie: zij is amateur-decorontwerper bij theatergroep Delta en maakt voorstellingen over historische gebeurtenissen. Afgelopen jaar traden ze nog op in Jakarta. “Ik ben altijd bezig met mijn decors. Alleen denken wij die pas concreet uit wanneer er geld is. Dat is voor de Nationale Opera en Ballet wel anders.”

Ook op zoek naar inspiratie is Nicolaas Kern (20): hij is net begonnen met zijn studie engineering, maar vindt vooral de creatieve kant ervan leuk. Zijn moeder Inge Rogmans (59): “Ik weet nog dat ik hem als kind meenam naar De Notenkraker. Op een gegeven moment kwam een muis op een afstandsbediening het podium op. Daar was hij zo door gebiologeerd.”

Desinfecteren met vodka

Het hoogtepunt van moeder Rogmans is dat ze deze zaterdag in de kostuumkamer ook het pakje terugvond dat haar andere zoon, destijds tien jaar oud, droeg toen hij meespeelde in een opvoering in de Stopera.

Ook leuk om te weten, zo klinkt het in de kostuumkamer: tutu’s worden niet gewassen, enkel het gebied rondom het kruis. De rest wordt met vodka ingespoten, omdat dat desinfecteert.

De bezoekers die van de kostuums geen genoeg kunnen krijgen, hebben geluk. Komende winter gaat de Nationale Opera en Ballet – voor de tweede keer – honderden kledingstukken opruimen, soms van opera’s uit de jaren 70, en verkopen à 150 euro per stuk.

Over de auteur: algemeen verslaggever Tahrim Ramdjan schrijft sinds 2019 voor Het Parool, onder meer over alledaags nieuws, recht, jongeren, discriminatie en stadsdeel Zuidoost. Tips zijn welkom op t.ramdjan@parool.nl.