Acht fijne podcasts om deze zomer op vakantie naar te luisteren

Wat te beluisteren tijdens die ellenlange file op de Route du Soleil? Of in de ligstoel op het strand? Toch niet weer dat versleten album met Franse hits? Het Parool tipt acht podcasts om de zomervakantie mee door te komen. Over de functie van roddelen tot aan het seksleven van Napoleon.

Wat blijft (Omroep Human)

Een podcast met eeuwigheidswaarde, zo kun je Wat blijft gerust noemen. De serie, die inmiddels 16 afleveringen telt, probeert antwoord te geven op de vraag wat er overblijft van iemand die er niet meer is. Soms zijn dit bekenden, zoals Eberhard van der Laan of Bernard Haitink, maar het kunnen net zo goed mensen zijn met een minder publiek profiel, die toch een wezenlijke bijdrage aan de samenleving geleverd hebben.

Soms wordt gebruikgemaakt van geluidsfragmenten van de overleden persoon zelf, maar het zijn de interviews met nabestaanden die het beeld inkleuren. Hagiografisch zijn de portretten allerminst en dat komt de podcast alleen maar ten goede. Zo was Jan Mokkenstorm behalve een toegewijd psychiater ook een lastige man, en was Hafid Bouazza niet alleen een briljant schrijver, maar ook ‘een junk’. De audiomonumentjes (elke aflevering duurt een half uur) tonen wie iemand was en wat zijn of haar nalatenschap is. Sentimenteel zijn ze niet, inspirerend des te meer. Luister Wat blijft.

Napoleon (Klara)

Wie was de Franse keizer Napoleon? Iedereen kent zijn naam en de plek waar hij zijn laatste veldslag verloor, maar hoe werd hij wie hij was en wat luidde zijn ondergang in? De Vlaamse historicus Johan Op de Beeck vertelt Napoleons levensverhaal in ronkende volzinnen.

Op de Beeck is een meesterverteller die zoveel over Napoleon Bonaparte weet dat het lijkt alsof hij zelf met hem op de militaire opleiding heeft gezeten. Zo leren we alles over de beroemdste Franse veldheer. Van zijn seksleven (‘Een brave sukkelaar die tot ver na zijn twintigste maagd bleef’) tot de mythe van zijn kleine gestalte (‘Hij was slechts anderhalve centimeter korter dan de gemiddelde Fransman in die tijd’).

In acht afleveringen van ongeveer vijf kwartier – met deze podcast zijn makkelijk een paar volledige stranddagen gevuld – kruidt Op de Beeck de geschiedeniscolleges met de prachtigste details. Over hoe Napoleon te allen tijde een warm bad op de juiste temperatuur liet houden. Sterker: na de nederlaag bij Waterloo was het nemen van een bad zijn eerste daad. Luister Napoleon.

Makkelijke eters (Meer van dit)

Hiske Versprille (voormalig culinair recensent van Het Parool, nu bij de Volkskrant) en Joël Broekaert (culinair recensent voor NRC Handelsblad) wilden al heel lang samen ‘iets doen’ en dat ‘iets’ is sinds dit voorjaar podcast Makkelijke eters geworden, over ‘gastronomische laagcultuur’.

Het feest begint al bij de heerlijke introtune, zelf ingezongen door de twee: ‘gehaktbal met jus of chef dining menu / Uw recensenten zijn gaar en al dente / Lever met uitjes, muis met beschuitjes, makkelijke eters lusten alles wel’ – een heerlijke oorwurm.

Versprille (de nuchtere, geestige) en Broekaert (de, soms nogal arrogante rasverteller) zijn een plezier om naar te luisteren. Ze weten ongelofelijk veel en maken van onderwerpen als ‘cola’, ‘chips’, ‘kokindjes’ en ‘muesli’ een vermakelijk, smakelijk en leerzaam uurtje. Na veertien afleveringen hebben ze voorlopig de boel moeten staken, omdat het toch ingewikkelder bleek om (passende) sponsoren te vinden dan ze dachten. Hopelijk wordt dat snel opgelost, want hoe leren we anders iets over de geschiedenis van, zeg, Snickers? Luister Makkelijke eters.

Sara’s mysteries (8+, NPO Zapp/NTR)

Lange autoritten zijn een crime met (kleine) kinderen, maar met Sara’s mysteries (NPO Zapp/NTR) van podcast- en theatermaker Sara de Monchy gaat de tijd een stuk sneller. De verhalen zijn waargebeurd, een soort true ­crime voor kinderen.

De Monchy vraagt kinderen naar een mysterie dat hen fascineert en gaat dan met hen samen op zoek om het mysterie te ontrafelen. Zo speurt ze met een jongen van 11 naar de eigenaar van een portemonnee uit de jaren zeventig die hij bij zijn huis vond, en onderzoekt ze met een meisje van 10 wie haar mysterieuze buurvrouwen zijn.

Sinds 26 juni staat het nieuwste seizoen online, waardoor je in één keer meer dan tien afleveringen van elk ongeveer 23 minuten kunt bingen. In het nieuwste seizoen neemt ze samen met een meisje van 11 zelfs de lokale journalistiek op de korrel. ‘Maar meneer, het is toch gewoon niet waar?!’ Ook leuk voor ouders en voor kinderen onder de 8 (vanaf 5 jaar kan best). Luister Sara’s mysteries.

Wetenschapje (8+, Het Geluidshuis)

Hulde aan mensen die weten wat kinderen leuk vinden en hun ongemerkt ook nog iets leren: makers van uitstekende televisie voor kinderen, zoals het Klokhuis, De Proefkeuken maar in dit geval ook de mensen achter de Vlaamse podcast Wetenschapje. In deze kinderpodcast (vanaf 8 jaar, maar jonger kan ook) stelt host Leen Renders heerlijke vragen als ‘Welk gif zat in de appel van Sneeuwwitje?’, ‘Als ik mijn woorden inslik, kan ik er dan in stikken?’, ‘Kan je van papier terug een boom maken?’ (heerlijk, dat Vlaams) of heel praktisch ‘Hoe haal ik een teek uit mijn lijf?’

Vervolgens gaat ze met een wetenschapper op zoek naar het antwoord. Met toxicologen duikt ze voor de vraag over de appel van Sneeuwwitje in de wereld van het gif en het effect op het lichaam, van zenuwgas novitsjok tot cyaankali en arsenicum. Er bestaan inmiddels drie seizoenen, met in totaal 23 afleveringen van elk tussen de 10 en 20 minuten. Luister Wetenschapje.

Kan je even langskomen? (NTR)

Wat doe je als je zwanger raakt, je niet meer dan een scharrelverhouding hebt en de een het kind wil houden en de ander niet? Precies: praten. In Kan je even langskomen vertelt de 29-jarige Lucas uit Amsterdam-Noord hoe hij en de moeder van zijn kind K. proberen een prettige situatie te creëren voor iedereen.

Het liefst wil Lucas, die voor hij vader werd vooral aan het lanterfanten was in het leven, het kind niet. Maar zijn dochter komt er wel. De 8-delige podcastserie wil je het liefst bingen. Door de opbouw en interviewtechniek van redacteur Rosa van Toledo – tijdens de opnames ook zwanger – komt de luisteraar eng dichtbij. Het voelt af en toe alsof K. en Lucas kennissen zijn die hun levensverhaal zonder filters delen.

In de 8-delige serie deelt de vader hoe hij het aan zijn eigen ouders vertelde, hoe hij omgaat met de intieme spanningen die K. en hij toch weer voor elkaar krijgen, hoe ze de bevalling plannen en hoe ze omgaan met elkaar families en niet onbelangrijk: hoe verdelen ze de zorg voor hun dochter? Geen enkele aflevering is saai en als K. in een van de laatste afleveringen aanschuift, is te horen of Lucas en zij alles hetzelfde beleefd hebben. Luister Kan je even langskomen.

Ongefilterd met Kitty en Elif (De Telegraaf)

Een babbelpodcast van twee millennials van De Telegraaf met de slechtste openingstune ooit (de zin ‘altijd alert, hun mening eindelijk ongefilterd’ is een affront voor iedereen die ook maar enige waarde hecht aan rijmschema’s), de verwachtingen zijn bij een eerste luisterbeurt niet erg hooggespannen. En toch, of misschien zelfs daarom, is Ongefilterd met Kitty en Elif een aangename verrassing.

Dagelijkse ergernissen zoals ‘mannen met slippers en onverzorgde teennagels’ en ‘mensen die alles leuk vinden’ worden messcherp ontleed, maar ook gewichtige maatschappelijke onderwerpen schuwen de twee niet. Wat is de functie van roddelen, hoe problematisch is de ‘cancelcultuur’, waarom worden glamourvrouwen zo gehaat (en wat zegt dat over de Nederlandse mentaliteit): het wordt allemaal onderhoudend en humoristisch besproken door Kitty Herweijer en Elif Isitman, die het motto hanteren dat je zware onderwerpen op een lichte toon moet behandelen, en lichte onderwerpen een serieuze toon verdienen. Een prima audiosnack tussendoor, deze podcast. Luister Ongefilterd met Kitty en Elif.

Chasing Excellence (Engelstalig)

Na de zelfhulpboeken zijn er nu ook zelfhulppodcasts die proberen te helpen bij een beter, efficiënter en effectiever leven. In Chasing Excellence geven Ben Bergeron (auteur van het gelijknamige boek Chasing Excellence en coach van prijswinnende crossfitatleten) en Patrick Cummings (podcastmaker en crossfitter) lessen mee om het leven naar een hoger level te tillen.

Ik hoor u denken: het hoeft niet altijd beter. Dat klopt en Bergeron en Cummings helpen in hun podcast ook een handje bij het vinden van de juiste balans tussen genoeg trainen en rust, geven makkelijke hacks om voedzaam te eten zonder de hele zondag eten in plastic bakjes te stoppen onder het mom van ‘mealprep’ en helpen stapsgewijs naar een betere focus.

Elke aflevering is een kleine voorzet om toch even te zoeken naar waar een stap meer of minder gezet moet worden voor een meer ontspannen dag of om dichter bij je doelen te komen. O, heb je geen doel? Ze leggen ook uit waarom dat nu zo belangrijk is en hoe je een werkbaar doel voor jezelf stelt. Af en toe schuift er iemand aan die voor zichzelf een fijn en succesvol leven heeft gecreëerd – van een yogadocent tot een topatleet – voor de passieve luisteraar. Luister Chasing Excellence.

