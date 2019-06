‘Ach’, zeggen de mannelijke voetballers. Zo niet de Oranjevrouwen

NOS Studio France Beeld NPO 3

De Oranje Leeuwinnen moesten dinsdagmiddag eindelijk aan de slag tegen Nieuw-Zeeland en wonnen ‘met de hakken over de sloot’, zoals Sjoerd van Ramshorst terecht zei in NOS Studio France.

Doelpuntenmaakster was Jill Roord en haar vader René Roord had ook gevoetbald. Dus was de eerste elftalfoto in Studio France die van een mannenteam uit 1983, met Sonny Silooy en Marco van Basten. Tja, zo blijft het vrouwenvoetbal altijd in de schaduw staan van het mannenvoetbal.

Maar goed, eindelijk konden Sjoerd van Ramshorst en Suse van Kleef behalve vooruitblikken ook terugblikken in Studio France. Het oordeel na de eerste wedstrijd was niet mals, ondanks de winst. Analiste Daphne Koster zag de teleurstellende Sherida Spitse en Dominique Bloodworth het liefst de volgende wedstrijd op de reservebank.

Analisten hebben natuurlijk altijd wat te mopperen, en mannelijke voetballers zeggen na een slechte wedstrijd die op het nippertje gewonnen is, meestal iets als: ‘Ach, de drie punten zijn in de tas en volgende week heeft niemand het meer over de wedstrijd.’

Zo niet de Oranjevrouwen. Op de vraag: wat moet er de volgende keer beter?, antwoordde Vivianne Miedema: “Alles, bijna. We waren niet fris.” Ook coach Sarina Wiegman was verre van tevreden: “We waren heel slordig aan de bal en we waren te veel aan het wandelen.”

Jeroen Stekelenburg, die in de stromende regen een stand-upje deed ‘in de haven van Le Havre’, oordeelde over dit opvallende vermogen tot zelfkritiek: “Het is een eerlijke groep speelsters: als het goed is, is het goed, maar als het slecht is, is het slecht.”

Die eerlijkheid is natuurlijk prijzenswaardig, dacht Lips, maar het is nog leuker als het spel dan de volgende keer inderdaad goed is.

