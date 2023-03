Acda en De Munnik komen weer bij elkaar: ‘We hebben elkaar gemist’

Thomas Acda (r) en Paul de Munnik gaan weer als duo optreden. ‘We hebben nooit ruzie gehad, maar we hebben na 2015 geen goede vorm gevonden om met elkaar om te gaan.’ Beeld Roger Neve

Thomas Acda (56) hinkt Paul de Munnik (52) tegemoet voor een korte knuffel ter begroeting. Een pijnlijke enkel speelt hem parten, maar het onwillige gewricht heeft zijn gevoel voor humor allerminst aangetast. Meteen vliegen de grappen over en weer en zoals het goede vrienden betaamt, gaan die geintjes vaak ten koste van de ander. Wie niet beter weet, ziet een tweetal dat al jaren onafscheidelijk is. “Wij zijn heel goed in Acda en De Munnik zijn,” zegt De Munnik. Zijn kompaan vult aan: “Ik durf wel te zeggen dat niemand daar beter in is dan wij.”

Desondanks was het acht jaar geleden afgelopen met het razend populaire en succesvolle muziekduo. Dat was het besluit van De Munnik. “Ik snapte destijds niet waarom dat zo groot aangekondigd moest worden,” zegt Acda nu. “Wat mij betreft hadden we ook een pauze kunnen inlassen, dat deden we wel vaker. Pas veel later begreep ik het.”

De Munnik had behoefte aan lucht, vrijheid. Hij wilde ontsnappen aan de hoge verwachtingen die het tweetal met zijn eigen succes had gecreëerd. “We hadden het idee dat we steeds opnieuw iets bijzonders moesten leveren, ik was daar wel klaar mee. Bovendien wilde ik niet tot mijn 70ste Acda en De Munnik zijn, ik wilde erachter komen wie ik in mijn eentje was.”

28 oktober Ziggo Dome

Het is 2023, 25 jaar nadat hun grootste hit Niet of nooit geweest uitkwam. In het Hilversumse kantoor van hun nieuwe muzieklabel vertellen Acda en De Munnik over de onverwachte hergeboorte als muzikaal duo. Op 28 oktober geven ze een concert in Ziggo Dome en er komt nieuwe muziek, te beginnen met de single Morgen wordt fantastisch. “Voor de duidelijkheid: we zijn echt weer terug,” zegt De Munnik. Acda: “Niet dat we er na Ziggo Dome weer mee stoppen.”

Het is een comeback die ze ook zelf lange tijd niet zagen aankomen. Na de breuk hield het intensieve contact abrupt op. Zo’n vijf jaar spraken de twee elkaar nauwelijks. In interviews lieten ze er bovendien geen misverstand over bestaan; als duo waren ze verleden tijd. ‘Je hoeft het met mij maar één keer uit te maken’, klonk Acda in 2017 als een afgewezen minnaar op de radio.

“We hebben het weer aangemaakt,” haakt De Munnik daar nu op in. “Ik vond dat trouwens een mooie tekst, een typische Thomasquote. Het was toen ook echt zo. Als je ons twee jaar terug had gevraagd of een rentree erin had gezeten, hadden we nog nee gezegd.”

Oude mannetjes

Dat het er nu toch van komt, heeft te maken met het initiatief van De Munnik om in april 2020 (buiten op een bankje op 1,5 meter afstand) weer in gesprek te gaan, maar net zo goed met Acda’s ‘vergevingsgezindheid’. Want bij hem zat er nog wel iets dwars. “Voor mij was het belangrijk dat Paul dat gesprek begon met te zeggen dat hij het allemaal niet zo handig had aangepakt. Daarmee was voor mij de kou er al meteen uit. Zaten we daar als oude mannetjes, met een thermoskan koffie en een paar gevulde koeken.”

Na vijf contactarme jaren viel er genoeg bij te praten. De bankgesprekjes werden al vlot een gewoonte, de boezemvrienden van weleer hervonden hun onderlinge chemie. Intussen kwamen ze elkaar ook in het werkveld weer tegen, bij The Streamers of De Vrienden van Amstel Live.

“We merkten dat we elkaar hadden gemist,” vertelt De Munnik. “We hebben nooit ruzie gehad, maar we hebben na 2015 geen goede vorm gevonden om met elkaar om te gaan. Voor die tijd zagen we elkaar voortdurend, meer dan onze gezinnen. Van dat verloren contact heb ik wel spijt, niet van het stoppen als duo. Dat had ik nodig, en het heeft ons allebei goede dingen gebracht.”

Nieuwe realiteit

Vooral voor De Munnik, die er geen acteerloopbaan als Acda op nahoudt, was het ook wennen aan een nieuwe realiteit. De populariteit van Acda en De Munnik bleek allerminst een garantie voor de toekomst. “Ik nam niet de helft van ons publiek mee, zo werkte het niet. Het ging mij erom dat ik liedjes wilde maken die ik zelf mooi en leuk vond, maar ik had ook solo best in Carré willen staan.”

Nu wordt het, voor het eerst, Ziggo Dome. Het is een concerthal die op voorhand past bij de status die het duo had. “Ik zie wel een beetje op tegen alle heisa nu Acda en De Munnik weer bij elkaar komen,” zegt de laatste. “Thomas en ik zullen ervoor moeten waken dat we niet meteen weer van alles moeten.”

Zaterdag in de verkoop

Zaterdag gaan de kaartjes in de verkoop, normaliter zal de show vlot uitverkocht zijn, al gelooft Acda niet op voorhand in hernieuwd succes. “Geloof me nou, zaterdagochtend wordt het stressen. Misschien hadden we het Hazes zingt Acda en De Munnik moeten noemen, dan was het vast snel uitverkocht. Ik geloof nog helemaal niet zo dat met dit nieuws een publicitaire bom barst. Ik ben eerder bang voor een nattescheetballon, zo van: Benbits kauwgom is terug.” De Munnik: “En die vond ik vroeger ook al niet lekker.” Acda: “Nieuws waar niemand op zit te wachten.”

In 2022 kreeg het idee om terug te keren zijn vorm. “In april openden wij samen met Maan en Typhoon de concerten van De Vrienden van Amstel Live in Ahoy,” vertelt Acda. “Bij een repetitie stond Typhoon in de file, wij stonden al klaar en begonnen een beetje te pielen. Voor we het wisten, waren we spontaan begonnen aan Het regent zonnestralen.”

Bliksemafleiders

“Daarna Als het vuur gedoofd is, daarna Ren, Lenny, ren. Maan zat op het podium, samen met enkele technici was zij ons enige publiek. Op dat moment dacht ik bij mezelf: het klinkt nog. We zijn nog steeds goed. Het verbaasde me trouwens dat die band het allemaal zo meespeelde. Bleek dat ze er allemaal mee waren opgevoed op het conservatorium. Zo oud waren wij dus al.”

Voor dat moment in Ahoy hadden de vier muzikanten op Ameland een single gecomponeerd, Als ik je weer zie. “Maan en Typhoon waren daar een beetje de bliksemafleiders, zodat het niet heel gek was dat wij weer met elkaar werkten,” blikt De Munnik terug. “We waren al ver met het liedje, toen de anderen gingen zwemmen,” vult Acda aan. “Maar het had nog een brug nodig. Thomas en ik bleven zitten, trokken een fles wijn open en gingen verder. Terwijl het beneden klaterde van de lach, vielen wij samen meteen weer in onze oude groef.”

Beter als duo

Voor Acda is het helder: “Een artiest kan maar één ding heel goed. Ik kan aardige teksten schrijven en klink heel leuk met Paul samen. Dat geeft niet, zolang je dat maar niet te vroeg ontdekt. Ik kom er op mijn 56ste achter, elf jaar voor mijn pensioen. Als ik het op mijn 21ste had geweten, had ik er de brui aan gegeven omdat het toch nooit meer beter ging worden.”

Veelzeggend: over de vraag of ze als duo beter zijn dan solo, denken ze allebei geen seconde na. Vrijwel synchroon antwoorden ze ‘ja’. “Voor Paul geldt dat ook echt,” plaagt Acda.

Applausje

Maar wat is nu echt de magie van Acda en De Munnik? Acda: “Als ik onszelf dan toch een applausje mag geven: schakelen van Steely Dan naar de Doobie Brothers en dan in één keer naar Frans Halsema, dat doet niemand anders in Nederland. Dat mogen we nu weer gaan doen, en daar hebben we ontzettend veel zin in.”

De Munnik: “Maar we doen alleen nog waar we lol in hebben, we laten ons niet dwingen. Ik zie ons ook niet meer tweehonderd dagen per jaar op tour gaan.” Acda: “Misschien gaan we een keer in het Vondelpark staan, of geven we een paar optredens in Groningen, daar beleefden we altijd leuke tijden. Veteranenvoetbal, dat is het. We hoeven het eerste niet meer zo nodig te halen.”