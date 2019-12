AC Milan en AS Roma doen Corriere in de ban

Het artikel, volgens de krant juist onschuldig bedoeld, kreeg meteen al veel kritiek. Beeld AP

Beide voetbalclubs reageren daarmee op het artikel van vrijdag in die krant waarin de kop ‘Black Friday’ prijkt bij het openingsverhaal over de aanstaande topper tussen Internazionale en AS Roma. Daarbij staan foto’s van de donkere spelers Romelu Lukaku en Chris Smalling.

Het artikel, volgens de krant juist onschuldig bedoeld, kreeg meteen al veel kritiek. Fare, de Europese beweging die zich inzet om discriminatie in het voetbal te bestrijden, vond dat de kop racisme voedt. Inter en AS Roma namen meteen afstand van de kop en keerden zich op social media tegen racisme. ‘Voetbal is passie, cultuur en broederschap. We zijn en blijven tegen elke vorm van discriminatie’, twitterde Inter.

Zorgvuldig

Maar nota bene stadgenoot AC Milan en AS Roma gaan nu verder. In een statement verklaren beide clubs journalisten van de krant te weren. ‘Wij vinden dat spelers, clubs en media naast elkaar moeten staan in de strijd tegen racisme. We moeten allemaal zorgvuldig zijn in de woorden die we kiezen en de boodschap die we afgeven’, melden ze in een verklaring.

“In antwoord op het bewuste artikel hebben Milan en Roma besloten de Corriere dello Sport te bannen van onze trainingscomplexen voor de rest van het jaar, terwijl onze spelers in die periode geen interviews zullen geven aan deze krant. Omdat we begrepen hebben dat de krant eigenlijk juist een anti-racisme boodschap wilde uitdragen geldt deze maatregel slechts voor deze maand.”

Volgens de Corriere was de kop ‘Black Friday’ ‘tot gif gemaakt door moralisten. Het was bedoeld als lof voor verschil’.

De Belg Lukaku zei nooit eerder ‘zo’n domme kop’ boven een artikel te hebben gezien. Smalling noemde de kop ‘verkeerd en bijzonder ongevoelig’. De Engelse verdediger hoopt dat de journalisten inzien wat voor impact hun woorden kunnen hebben.