Absurdistische gothic novel van Tom Hofland bekroond met BNG Bank Literatuurprijs voor jong talent

Tom Hofland. Beeld Martijn de Vos

Een absurdistische thriller? Een tragikomische kantoorroman? Of een losgeslagen horrorsatire? De menseneter, de derde roman van Tom Hofland die vorig jaar verscheen bij uitgeverij Querido, was volgens Parool-recensent Dries Muus een ‘volstrekt uniek boek.’ Vanavond werden auteur en roman gelauwerd met de BNG Bank Literatuurprijs voor jong talent.

De jury spreekt van een absurdistische gothic novel waarin Hofland laat zien hoe de zakelijke instelling ‘efficiency boven alles’ uit de hand kan lopen, maar ook hoe liefde hoop geeft, tegen de klippen op. ‘De roman is een aanklacht tegen de ontmenselijking in het bedrijfsleven, mét gevoel voor humor.’

Hofland, die naast romans toneel schrijft en radio- en podcastmaker is, debuteerde in 2017 met het negentiende-eeuwse kostuumdrama Lyssa. Met de detective Vele vreemde vormen (2019) was hij ook al genomineerd voor de prijs die bedoeld was voor Nederlandstalige auteurs van 40 jaar of jonger, die twee of meer literaire prozawerken op hun naam hebben staan en die nog niet doorgebroken zijn of een grote literaire prijs hebben gewonnen.

Van Dracula-achtige allure

Hoofdpersoon van De menseneter is Lute, kwaliteitsmanager bij een groot farmaciebedrijf op de Veluwe. Als het bedrijf wordt overgenomen door een Zwitserse investeerder wordt zijn afdeling boventallig verklaard en krijgt hij de opdracht zijn collega’s over te halen om zelf ontslag te nemen. De freelanceheadhunter Lombard, volgens de jury van ‘Dracula-achtige allure,’ biedt zijn diensten aan en laat de werknemers een voor een verdwijnen.

De menseneter is een zwartkomische aanklacht tegen de doorgeslagen zakelijkheid en het verlies van menselijkheid op de werkvloer, aldus de jury. ‘De roman is zowel tragisch door het menselijke leed, als bijzonder grappig door de geestige dialogen en absurdistische wendingen die het verhaal steeds neemt. Binnen het schema van het genre, weet Hofland de lezer steeds opnieuw te verrassen. Hij is origineel en beschikt over een rijke verbeelding. Dat is een verademing in een literair klimaat waarin het vooral autofictie is wat de klok slaat.’

Het is de achttiende keer dat de BNG Bank Literatuurprijs wordt toegekend, aan de prijs is een bedrag van 15.000 euro verbonden. De andere genomineerden waren Luuk Imhann met de roman Loutering en Thomas Heerma van Voss met de verhalenbundel Passagiers/achterblijvers.