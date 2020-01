Abdelkader Benali wint Gouden Ganzenveer 2020

Jet Bussemaker maakte zojuist in De Taalstaat bekend dat @abdelkabenali de winnaar is van de Gouden Ganzenveer 2020: "Hij is een verbinder. Wat wij heel mooi vinden dat zeker in een tijd van crisis van het lezen hij als geen ander jongeren weet te stimuleren om te lezen.": pic.twitter.com/Jp8HoVbO1p