Aart Staartjes (81) overleden aan gevolgen van verkeersongeluk

Beeld ANP Kippa

Vrijdag botsten een auto en de brommobiel van Staartjes in Leeuwarden tegen elkaar op. Meerdere hulpdiensten arriveerden om hulp te bieden, ook een traumahelikopter werd ingeschakeld. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Staartjes carrière begon in 1957, toen hij samen met Eric Herfst en Ben Rowold een pantomimegezelschap vormde, genaamd Pantalon. Hij volgde later een studie aan de toneelschool en was in die tijd al te zien op televisie.

Bij het grote publiek werd Staartjes bekend door zijn rol als Meneer Aart in Sesamstraat. Hij speelde in de kinderserie een lichtelijk norse figuur en mopperde vaak op dieren uit de serie, zoals Tommie, Ieniemienie en Pino. Ook nam hij jarenlang de presentatie bij de intocht van Sinterklaas voor zijn rekening. Verder genoot Staartjes onder meer bekendheid van de kinderserie De Stratemakeropzeeshowals en als de bedenker van De film van Ome Willem.

Vorig jaar rommelde het tussen Staartjes en de NTR. De acteur bracht naar buiten dat Sesamstraat verleden tijd zou zijn. De omroep kaatste terug dat daar geen sprake van was. Nadat Staartjes het nieuws bekendmaakte in de Coen en Sander Show, werd een petitie gestart. Die werd bijna 9000 keer getekend.

In juni 2019 maakte de NTR bekend dat er de komende twee jaar geen nieuwe Nederlandse afleveringen van Sesamstraat worden gemaakt. Wel meldden ze dat het kinderprogramma op televisie te zien zou blijven.