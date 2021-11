Aantal vrouwen op televisie stijgt, met een paar procent in twee jaar

Eva Jinek in gesprek met Ernst Kuipers tijdens de uitzending van de talkshow Jinek. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Met name in nieuws- en actualiteitenprogramma’s steeg het percentage vrouwen: in 2019 was nog 33,3 van de personen in deze programma’s vrouw; begin dit jaar was dit 37,8 procent. Een forse toename is te zien onder verslaggevers: van 23,1 procent in 2019 naar 39,5 procent in 2021.

Ook zijn er meer vrouwelijke deskundigen, zoals politici, woordvoerders en directeuren, te zien in nieuwsfragmenten of te gast in talkshows. In 2021 is bijna een derde van de deskundigen vrouw (32,0 procent); in 2019 was dit nog geen kwart (23,2 procent). Het aandeel vrouwelijke onafhankelijke experts (hoogleraren en wetenschappelijke onderzoekers) ligt lager: 26,7 procent van de experts is vrouw. Dit is ongeveer gelijk aan 2019.

Sport

Ook wat betreft onderwerpen zijn er verschillen: in sportprogramma’s zijn nog steeds vooral mannen te zien, maar het aandeel vrouwen is de afgelopen twee jaar wel toegenomen. In 2019 was nog 3,8 procent van de personen in sportjournaals en talkshows over sport vrouw, dit jaar is dat 13,2 procent. Als in andere nieuws- en actualiteitenprogramma’s over sport wordt gesproken is 15,6 procent vrouw. Vrouwelijke deskundigen spreken eerder over ‘sociale zaken, gezondheid, onderwijs en welzijn’ (40,9 procent).

Non-binair

Voor het onderzoek zijn 261 non-fictieprogramma’s van de publieke en commerciële omroepen die in de eerste 6 maanden van dit jaar werden uitgezonden geanalyseerd, uiteenlopend van Op1 en Jinek tot Lingo en VT Wonen. In alle programma’s verschenen opgeteld 4312 personen. Van hen waren vier mensen non-binair. ‘De personen zijn van de analyse uitgesloten, aangezien op vier personen geen analyse uitgevoerd kan worden,’ staat in het rapport.