Aanpassen ‘gevoeligheden’ in boeken Roald Dahl stuit op veel kritiek: ‘Cultureel vandalisme’

De kinderboeken van Roald Dahl worden ‘minder aanstootgevend’ gemaakt door woorden aan te passen en passages toe te voegen. Beeld Getty Images

Woorden als ‘dik’ zijn vervangen door ‘enorm’ en er zijn passages toegevoegd om tekst ‘minder aanstootgevend’ te maken.

De Brits-Amerikaanse schrijver Salman Rushdie noemt de aanpassingen ‘absurde censuur’. ‘De uitgever zou zich moeten schamen’, deelt hij op sociale media. En hij is niet de enige. De Nederlandse schrijver Thomas Olde Heuvelt noemt het ‘cultureel vandalisme’. “Roald Dahls werk is fantastisch, wreed en vol inktzwarte humor, mede waarom het al generaties kinderen laat lezen. Het laten aanpassen door sensitivity readers is cultureel vandalisme. Lees het of lees het niet, maar van makers blijf je af en van hun werk evenzo.”

In kinderboeken van Roald Dahl zijn door de Engelse uitgeverij Puffin en de Roald Dahl Story Company honderden wijzigingen aangebracht. Uitgeverij Puffin huurde speciale lezers in die moesten letten op de gevoeligheden in de teksten van de kinderboeken van Dahl. Door de gevoeligheden te herschrijven kan ‘iedereen blijven genieten van de boeken’, redeneerde de uitgever. Volgens de Roald Dahl Story Company is het ‘niet ongewoon om de taal opnieuw te beoordelen’ bij nieuwe drukken en de wijzigingen zijn ‘klein en zorgvuldig’.

‘Met pruiken dragen is helemaal niks mis’

Zo stond in het boek De Heksen een paragraaf waarin wordt uitgelegd dat heksen kaal zijn en pruiken dragen. Daaraan is nu toegevoegd dat ‘er ook veel andere redenen zijn waarom vrouwen mogelijk pruiken dragen en dat daarmee helemaal niks mis is’. En in het boek De Reuzenperzik zijn de ‘wolkenmannen’ verandert in ‘wolkenmensen’.

Kinderboekenrecensent Jaap Friso vindt de wijzigingen ‘vrij ver gaan’. “Het wordt gebracht alsof het goed zou zijn voor de kinderen, maar ik denk dat de teerheid van de kinderziel ernstig wordt overschat.”

Friso weet dat er wel vaker passages in boeken worden veranderd omdat het beter past in de tijd. Zo is in de verhalen van Pippi Langkous het woord ‘negerkoning’ een aantal jaren geleden geschrapt. “Het is altijd goed om na te denken wat nog wel of niet kan. Bij Pippi kon ik dat goed begrijpen, omdat er over de hele wereld consensus is dat je het woord neger niet meer gebruikt.”

Verregaande bemoeizucht

Wat er nu in de boeken van Dahl gebeurt, gaat volgens Friso een flinke stap verder en omschrijft hij als ‘verregaande bemoeizucht’. “Hier is met de stofkam door de tekst gegaan en zijn uiterlijke kenmerken verbannen. Maar woorden als ‘dik’ of ‘lelijk’ hebben in veel van de boeken van Dahl een functie. Het dikke jongetje in Sjakie en de chocoladefabriek snoept veel. Alle kinderen in de fabriek zijn een karikatuur en dat ervaar je als lezer ook zo. Daarom vinden we zijn boeken ook zo leuk, maar dat haal je er met zo’n aanpassing dus uit.”

Overigens paste Dahl toen hij nog leefde zelf zijn boeken ook aan. De oempa loempa’s waren in de allereerste versie zwarte pygmeeën, maar dat werd door critici gezien als racistisch, waarna Dahl ze later zelf omschreef als kleine mannetjes uit Zuid-Amerika. “Er is een groot verschil of de schrijver dat zelf doet of niet. Uitgevers moeten daar heel zorgvuldig mee zijn,” aldus Friso.

George Orwell

Schrijver Coen de Jong van het boek Wokeland moest direct aan de roman 1984 van George Orwell denken toen hij hoorde dat er passages van Dahl waren aangepast. In dat gedachte-experiment beschrijft hij het bestaan van de volmaakte gedachtedictatuur. “Bij Dahl wordt iets aangepast aan de ideologie van het heden. Precies zoals Orwell het beschrijft.”

De Jong snapt wanneer oud taalgebruik in boeken wordt herschreven. “Maar dat is dit niet. Het gaat niet om woorden die niemand meer begrijpt. Dit gaat veel verder. Het gaat over dik. Of lelijk. Dat maakt het zo raar. Je kan wel willen dat niemand die woorden nog gebruikt, maar in de praktijk doen mensen dat wel.”

Nog kwalijker vindt De Jong het dat hiermee het werk van Dahl fundamenteel wordt veranderd. “Wat is er mis mee als de tekst blijft zoals die was? Als je iets uit een boek wil halen, moet je dat heel spaarzaam doen en goed uitleggen waarom, bijvoorbeeld omdat het als racisme wordt gezien.”

Nederlandse versies

Het is nog niet duidelijk of Uitgeverij De Fontein, die de Nederlandse versies van de boeken van Roald Dahl uitgeeft, de wijzigingen overneemt. De uitgeverij gaat komende week eerst in gesprek met de Britse uitgeverij, zegt directeur Joris van de Leur. “We willen een complete lijst met wijzigingen zien en dan kijken we wat we wel en niet aanpassen. Tenzij de Roald Dahl Story Company eist dat we het sowieso aanpassen.”

Volgens Van de Leur, die overigens zegt dat er vanuit Nederland nooit klachten op de tekst zijn geweest, ligt de focus bij het eventueel aanpassen van de Nederlandse vertalingen op ‘de essentie van Dahl, de humor en de beeldspraak overeind te houden. Dat is het allerbelangrijkst.’