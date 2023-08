Aandoenlijk: amateurtrainers die zich Van Gaal of Ten Hag wanen

De voetbaltrainer. kosteloos Beeld Veronica

Op de maandagse voetbalavond verdiept Veronica zich voortaan in het amateurvoetbal en dan in het bijzonder in De Voetbaltrainer, zoals het programma ook heet. Over mannen die zich Van Gaal wanen, Ten Hag of Mourinho, zo was de wervende aankondiging van de voice-over. En zo was het precies, maar dan bij het eerste elftal van FC Bal Op Het Dak in de vijfde klasse.

De toewijding van de amateurtrainers was aandoenlijk. De camera was erbij als ze hun dodelijk ernstige teambespreking hielden, als ze uit pure nijd stonden te stampvoeten voor de dug-out of te briesen tegen de scheidsrechter. Voor een voetbaltrainer geldt kennelijk: een bord voor de kop strekt tot aanbeveling.

De aanwijzingen richting hun pupillen bleken tamelijk inwisselbaar. Allemaal wilden ze dat hun spelers scherp waren en ‘die focus’ hadden. De een zei: “Knallen met die hap!” De ander: “We gaan laten zien dat wij de baas zijn hier!” De volgende sprak van ‘die gasten bij de strot pakken.’ “Als je niet het gif in je flikker hebt, ga je geen wedstrijd winnen.”

Een andere trainer was de moed al in de schoenen gezonken. Hij schreeuwde: “We gaan ervoor! We kletsen erop!” En daar nog achteraan, ietsje zachter: “Hoop ik.” Deze trainer verkeerde met zijn team in hooglopende degradatienood.

Het was een heerlijk inkijkje in het amateurniveau bij de eerste elftallen van voetbalclubs van hoog tot laag. Op elk niveau staan blijkbaar mannen aan het roer die vooral zichzelf graag zien stralen, terwijl toch op voorhand vaststaat dat zij de goals niet gaan maken.

Aan het begin werd het nog lieflijk gebracht door de voice-over: “Elk weekend maken meer dan een miljoen Nederlanders zich op voor een mooie pot voetbal.” Je kunt ook zeggen: in deze serie zien we de mannen die bepalen welke spelers op de bank zitten en hun grote liefhebberij dit weekend niet mogen uitoefenen.

Je kunt ook gewoon gezellig elke week een wedstrijdje voetballen. En voor wie de schoen past: voor het seizoen dat op stapel staat, heeft mijn eigen voetbalteam nog dringend spelers nodig. Op het allerlaagste niveau, maar in het meest vriendschappelijke en daarom beste team van Amsterdam. Gegarandeerd trainerloos.

