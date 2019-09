Aan ’t Zand is net Heel Holland Bakt, maar dan met zand

Aan ’t zand. Beeld NPO 1

Een zandautoriteit. Lips had er nog nooit van gehoord, maar de beste man blijkt jurylid van Aan ’t zand te zijn, en ook nog eens te luisteren naar de fenomenale naam Marcel Elsjan of Wipper. Flauw misschien, maar Lips’ avond kon toen eigenlijk al niet meer stuk.

Aan ’t zand is het nieuwste slow television-format van Omroep Max, waarin zes deelnemers 150.000 kilo rivierzand (dat boetseert lekker) op het strand van Kijkduin moeten omtoveren tot sculpturen. De winnaar gaat ervandoor met de Gouden Metseltroffel.

U ziet ’m al aankomen: Aan ’t zand is een variant op Heel Holland bakt. Logisch dat Max dat megasucces probeert uit te bouwen – als je mensen kunt laten kijken naar het bouwen van taarten, waarom dan ook niet naar het fabriceren van zandkastelen?

De sfeer van beide programma’s is dan ook ongeveer ­gelijk. Gemoedelijk en knus, de truttige strijkertjes doen denken aan Bed & breakfast, de maaksels zijn net als de taarten in HHB indrukwekkend. In de aflevering van gisteren was het thema dieren. Deelnemer Johannes wist een uitgehongerde ijsbeer uit het zand te toveren die zo over het strand leek te gaan banjeren. Elsjan of Wipper deelde direct een tien uit.

Misschien is dat wel waarom Aan ’t zand het toch niet haalt bij Heel Holland bakt: de kandidaten zijn wel héél erg goed (want allen professionals) en lopen bovendien veel minder risico. Ze hebben niet te schaften met aan­gebrande cakes, glazuur die van warme koeken glijdt, volle vriezers of geschifte botercrème. Alleen regen of wind kan ze parten spelen. Met extreme tijdsdruk hebben ze ook niet te maken; voor hun spektakelstukken kregen ze twaalf uur de tijd. De zandbeesten waren reuzemooi, heus! Maar Lips miste de stress en het geklungel.

