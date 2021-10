Aan activisme geen gebrek in biografische serie over Colin Kaepernick

American footballspeler Colin Kaepernick was een zeer succesvolle quarterback tot hij in 2016 in de ogen van rechts Amerika iets onvergeeflijks deed. Hij had niemand vermoord, of zelfs geen kinderbloed ­gedronken in een satanisch ritueel: hij had voor een wedstrijd geknield toen het volkslied werd gespeeld, als protest tegen de discriminatie van zwarte Amerikanen en tegen politiegeweld. Hij werd prompt verketterd door rechts Amerika, president Trump voorop; Shirts met zijn naam werden verbrand. Kaepernick bleef bij zijn protest, al betekende dit het voortijdige einde van zijn lucratieve footballcarrière, want geen team durfde hem te contracteren. Nu wordt zijn knielprotest wereldwijd nagevolgd, zeker sinds de Black Lives Matter-beweging invloedrijker werd.

Activisme

Over deze kleurrijke en uitgesproken Kaepernick is nu de zesdelige Netflixserie Colin in Black and White ­gemaakt, een gedramatiseerde documentaire, met Kaepernick zelf als verteller en producent. Hij ontwikkelde de serie met Ava DuVernay, de regisseuse van ­Selma – over de mars van Martin Luther King – en de serie When They See Us – over vijf zwarte tieners die ten onrechte beschuldigd worden van een brute aanranding. Aan activisme dus geen gebrek voor en achter de camera en dat is te zien in de eerste aflevering. Die opent met een scène waarin de scouting van zwarte footballspelers wordt vergeleken met de keuring van slaven een paar eeuwen geleden. Deze aanpak kleurt de serie, die hierdoor meer weg heeft van een pamflet dan van een biopic.

Witte ouders

Jaden Michael speelt de jonge Colin, een sportieve en getalenteerde jongen, die opgevoed wordt door zijn witte adoptieouders (leuke rollen van Nick Offerman en Mary-Louise Parker). Wat er met Colins biologische ouders is gebeurd – we krijgen het in de serie niet te horen.

De combinatie witte ouders met zwarte zoon levert soms geestige en gênante scènes op, zoals wanneer ­Colins moeder met hem naar een zwarte kapsalon gaat om cornrows in zijn haar te laten zetten.

Colin groeide op in typisch witte wijken en moest opboksen tegen vooroordelen. In de serie zien we hem als een voorbeeldige en multi-getalenteerde tiener die op alle ­vlakken wordt tegengewerkt door de witte maatschappij, maar dankzij zijn doorzettingsvermogen verder komt. Zo is hij een sterke honkballer, maar wijst hij alle aanbiedingen voor een studiebeurs op basis van zijn honkbalprestaties af omdat hij per se quarterback wil worden als American footballer.

Vanity project

De volwassen Colin ziet als in beeld verschijnende verteller de scènes uit zijn jeugd goedkeurend dan wel misprijzend aan, al naar gelang de toon van de scène. Het maakt dit zwart-witte pamflet ook een vanity project: zogenaamd staat de goede zaak centraal, maar wel in de persoon van Kaepernick. En de boodschap wordt er weinig subtiel ingeramd.

Kaepernick heeft met zijn kniel­protest zijn nek uitgestoken en dat hij daarna in de storm van kritiek en haat, misgelopen contracten en sponsordeals, voet bij stuk hield, valt zeer te prijzen. Maar dat de bewondering voor Kaepernick bij het zien van Colin in Black & White plaatsmaakt voor ergernis, kan nooit de bedoeling zijn geweest.