Aambeien, dacht Ruud de Wild. Maar het was toch echt een stuk ernstiger

Poep is niet sexy. Nee, dacht Lips, terwijl hij enigszins verbijsterd naar het televisiescherm staarde, poep is niet sexy. Om meteen daarop te worden geconfronteerd met de volgende levenswijsheid: “Wie heeft er nou zin in een camera in zijn achterwerk.”

Het was radio-dj Ruud de Wild, in gesprek met maag-, darm- en leverarts Esmée Sikkens, tevens de beste vriendin van zijn partner Olcay Gulsen. Die had hij na lang talmen maar eens gebeld toen hij bloed in zijn ontlasting vond. Aambeien, dacht De Wild nog tegen beter weten in. Maar het was toch echt een stuk ernstiger.

“Ik vind het zo’n luguber woord,” zei de dj over het moment dat de diagnose werd gesteld. “Kanker. En dan mag je naar huis en weet je nog niks.”

Om aan Gulsen te vragen: “Dacht je dat ik doodging?”

Lips werd er stil van.

Televisie is bij uitstek een medium waarop achteloos wordt omgesprongen met emoties en intimiteiten. Daar was gisteravond in de documentaire Diagnose de Wild weinig van te merken. Op ingetogen wijze vertelden De Wild en Gulsen over de hoop en wanhoop die gepaard gaan met een potentieel dodelijke ziekte.

De Wild benoemde zijn angst voor een stoma. Het ging over luiers en incontinentie, over de zorg voor een man die penetrante luchtjes verspreidt. We kregen een kijkje in de darmen van De Wild en toch had Lips geen moment de neiging om beschaamd de andere kant op te kijken.

De Wild heeft het overleefd en is inmiddels van zijn stoma verlost. “Als ik een half jaar later naar de dokter was gegaan, was ik te laat geweest,” zei hij. Met zijn openheid wilde hij een steentje bijdragen. De mensen alerter maken. Daar is hij uitstekend in geslaagd, dacht Lips, alvorens hij de deur van zijn wc dichttrok.

