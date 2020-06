Aad van den Heuvel (1935-2020) was journalist in hart en nieren

Aad van den Heuvel (geb. 1935) had vele bijnamen. ‘De schoolmeester van de KRO,’ noemde schrijver Gerrit Komrij hem. Paul de Leeuw omschreef de als idealistisch bekendstaande Van den Heuvel als ‘Mister Derde Wereld’. Maar bovenal was Aad van den Heuvel journalist in hart en nieren.

Voor Brandpunt, het actualiteitenprogramma dat hij in 1960 mede bedenkt, maakte Van den Heuvel honderden reportages vanuit het buitenland. Overstromingen, aardbevingen, oorlogen, Van den Heuvel zag alle soorten ellende van dichtbij en deed er – feitelijk maar empathisch – verslag van.

In interviews met politici hanteerde hij zelden de botte bijl, maar toen hij in 1967 samen met Ed van Westerloo de Indonesische president Soekarno interviewde zei die: “Ik heb jou dóór Van Den Heuvel!” Van den Heuvel maakte onder meer televisiereportages tijdens de Vietnamoorlog en in de Biafraoorlog in Nigeria.

Hoe verwoestend oorlog kan zijn, ondervond Van den Heuvel als kleuter al aan den lijve. Zijn ouderlijk huis aan de West-Kuiskade in Rotterdam werd in 1940 op klaarlichte dag gebombardeerd door de Duitsers. Het gezin verkaste noodgedwongen naar Sliedrecht, zijn vader werkt als werktuigkundige in de scheepvaart. Die drukt hem als klein jongetje op de borst: kies een leuk vak, want dan hoef je nooit meer te werken.

Sportverslaggever

Van den Heuvel wilde zeeman worden, maar nadat bij hem kleurenblindheid werd ontdekt, liet hij die wens varen. Hij volgde een opleiding tot sportleraar en belandde in de sportverslaggeving voor kranten. In 1959 trad Van den Heuvel in dienst bij de KRO. Behalve Brandpunt maakte Van den Heuvel onder meer de nieuwsprogramma’s De J.C.J. Van Speyk-show, De ver van mijn bedshow en de Alles is anders-show.

Daarnaast bleef Van den Heuvel ook sportprogramma’s maken, en eind jaren tachtig werd hij presentator van het satirische consumentenprogramma Ook dat Nog!, met Hans Böhm, Erik van Muiswinkel, Sylvia Millecam en Gregor Frenkel Frank als het vaste team. Hij won hiermee in 1990 de Gouden Televizier-Ring. In 2012 keerde Van den Heuvel terug op televisie in het programma De Halve Maan, dat hij samen met Naeeda Aurangzeb presenteerde. Hij schreef ook fictie- en non-fictie boeken.

Over journalistiek had Van den Heuvel een uitgesproken mening. Hij laakte de knieval voor de kijkers die vaak wordt gemaakt, items waarin de man in de straat om een mening wordt gevraagd. ‘Journalisten moeten zich autonomer gedragen,’ zei Van den Heuvel in 2005 in Trouw. ‘Het is allemaal zo timide geworden. Ze moeten met gezag vertellen en laten zien hoe het eraan toe gaat in de wereld.’

Vorige week overleed Van den Heuvel op 84-jarige leeftijd.