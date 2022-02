‘A Whiter Shade Of Pale’-zanger Gary Brooker (76) overleden

Gary Brooker.

‘Tot onze grote spijt moeten we het overlijden meedelen van Gary Brooker, zanger, pianist en componist van Procol Harum,’ luidt het bericht op de website. ‘Hij was een fel schijnend, onvervangbaar licht in de muziekindustrie.’ De zanger is thuis overleden.

Gary Brooker had zijn eerste echte muzikale succes met The Paramounts. Hij richtte die band op in 1962 met vriend en gitarist Robin Trower. In 1966 richtte hij samen met Keith Reid Procol Harum op. Met debuutsingle ‘A Whiter Shade Of Pale’ scoorde de Britse groep in 1967 wekenlang een nummer 1-hit, die het ook vandaag nog goed doet in de traditionele eindejaarslijstjes.

Gary Brooker was naast zijn werk voor de band onder meer ook betrokken bij soloprojecten van George Harrison, Eric Clapton en Paul McCartney. In 2003 werd de Brit geridderd voor zijn inzamelingswerk voor goede doelen.

Brooker wordt binnenkort in besloten kring begraven. Later volgt er nog een openbare gedenkdienst voor de muzikant. Hij laat zijn vrouw Franky, die hij in 1965 ontmoette en met wie hij in 1968 trouwde, achter. Het stel had geen kinderen.

