A$AP Rocky was ‘doodsbang’ bij vechtpartij

“Alles leek ons vreemd, deze mannen gedroegen zich vreemd. We wisten niet wat we konden verwachten en dat was eng,” zei de rapper volgens de Zweedse krant Aftonbladet in de rechtbank. Mayers en zijn entourage raakten op 30 juni slaags met twee mannen in het centrum van Stockholm. Volgens de rapper ging het enkel om noodweer en probeerde hij de situatie te de-escaleren.

De rapper, die de indruk kreeg dat de mannen onder invloed waren, vertelde uitgebreid over hoe de vechtpartij ontstond. Hij en zijn crew hadden een paar dagen vrij in Zweden en wilden “een luchtje scheppen, de architectuur en zo bekijken”. Na een flinke wandeling werd de bodyguard van de rapper aangesproken door een van de vermeende slachtoffers. De lijfwacht vroeg het duo te vertrekken, maar later kwamen de mannen terug. “En van het een kwam het ander.”

De ruzie liep volledig uit de hand toen er flessen in het spel kwamen en beide kampen snijwonden opliepen. “Ik was erg bang. Ik zag mijn bewaker bloeden, ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik kom hier ook niet vandaan. Het was een paranoïde situatie,” aldus Mayers die al een maand in voorarrest zat.

Volgens de aanklagers hebben de drie beklaagden opzettelijk ingeslagen op een 19-jarig slachtoffer en nog een jonge man die zich niet als slachtoffer opstelt, maar wel getuige is. De 19-jarige is gewond geraakt. Hij heeft een gebroken rib, kneuzingen en snijwonden opgelopen. Een belangrijke vraag in het proces is of er in de vechtpartij een gebroken fles als wapen is gebruikt met het oog op de snijwonden.