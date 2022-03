7 dingen die je (mogelijk) niet wist over legendarische hiphopgroep A Tribe Called Quest

Donderdagavond brengen Nederlandse artiesten in het Concertgebouw een eerbetoon aan A Tribe Called Quest. Zeven dingen die je (mogelijk) niet wist van de legendarische Amerikaanse hiphopgroep.

1. A Tribe Called Quest is de beste hiphopgroep aller tijden

Ok, dat is geen feit, maar een mening. Het is wel een tamelijk gangbare mening (voor wat het waard is: Elton John vindt het ook). Hiphop is er in vele soorten en maten. Van braaf en toegankelijk tot keihard en compromisloos. A Tribe Called Quest, dat met enige onderbrekingen bestond van 1985 tot 2017, vertegenwoordigt het denkende deel van het genre. Slimme en bewogen maar vaak ook grappige teksten werden gekoppeld aan een enorme vindingrijkheid op muzikaal gebied. Waar hiphop in de jaren 80 en 90 vaak vooral was gebaseerd op de muziek van James Brown, ging A Tribe Called Quest ook te rade bij jazz en rock.

2. A Tribe Called Quest kwam uit dezelfde New Yorkse wijk als waar ooit Miles Davis woonde

Q-Tip, Phife Dawg, Jarobi White en Ali Shaheed Muhammad, de leden van A Tribe Called Quest, leerden elkaar kennen in St. Albans, een wijk in het stadsdeel Queens. Het was sinds de jaren veertig een wijk waar veel jazzmuzikanten hadden gewoond. Onder hen Miles Davis, John Coltrane, Count Basie en Ella Fitzgerald. Godfather of Soul James Brown had er ook een tijd lang zijn New Yorkse adres. Zwarte sporthelden als bokser Joe Louis en honkballer Babe Ruth woonden er ooit ook.

3. De opbrengsten van de hit Can I Kick It gingen grotendeels naar Lou Reed

Tieners waren de leden van A Tribe Called Quest nog maar toen ze Can I Kick it opnamen. In Amerika flopte het nummer, maar in Europa werd het een hit. In Nederland bereikte het in 1990 de 13de plaats van de Top 40. In het nummer werden heel diverse samples verwerkt, van Ian Dury tot Prokovjef, maar het leunde vooral zwaar op Walk on the Wild Side van Lou Reed uit 1972. Die eiste daar zoveel geld voor dat A Tribe Called Quest naar eigen zeggen niets overhield aan Can I Kick It.

4. A Tribe Called Quest sampelde The Beatles

Dat orkestje dat in het intro van het nummer Luck of Lucien het Franse volkslied speelt? Rechtstreeks afkomstig uit All You Need Is Love van The Beatles. Vooral rapper en producer Q Tip was fan van de Fab Four in hun psychedelische periode. Hij streefde ernaar het debuutalbum van A Tribe Called Quest sonisch net zo spectaculair te laten zijn als de Beatlesplaten uit die tijd. De groep sampelde vaker rockmuziek, onder meer van Little Feat, The Doors en Jimi Hendrix.

5. Jazzlegende Ron Carter speelde mee op The Low End Theory

In de wereld van de jazz is contrabassist Ron Carter een heel grote. Hij maakte deel uit van Miles Davis’ fameuze Quintet uit de jaren zestig, maar speelde ook met Thelonious Monk en Eric Dolphy. Hij is ook te horen op veel klassieke albums van het jazzlabel Blue Note. En hij speelde mee op het in 1991 verschenen The Low End Theory, het meest jazzgeoriënteerde album van A Tribe Called Quest en volgens velen hun beste. Ron Carter (1937) stelde één voorwaarde aan zijn samenwerking met de groep: er mocht in de teksten niet worden gevloekt. Dat was geen probleem, in hun teksten hielden Q Tip en de zijnen het doorgaans opvallend netjes.

6. A Tribe Called Quest maakte deel uit van het rapcollectief Native Tongues

Eén grote familie vormden ze, A Tribe Called Quest en hun collega’s De La Soul, The Jungle Brothers, Monie Love en Queen Latifah. Ze traden vaak samen op en waren te gast op elkaars platen en in elkaars video’s. Tegenover de gangsta rap van bijvoorbeeld Ice T en NWA en de soms loodzware politieke hiphop van Public Enemy stelden de leden van The Native Tongues een bijna hippie-achtige vriendelijk- en vrolijkheid. Maar watjes waren ze zeker niet; sociale kwesties waren een belangrijk onderdeel van hun teksten. En in een tijd dat hiphop verder nog vooral een mannending was, hadden binnen de Native Tongues vrouwen een volstrekt gelijkwaardige plaats.

7. Soulzanger D’Angelo is groot fan van A Tribe Called Quest

En D’Angelo is in de wereld van de zwarte muziek zeker de enige niet. De groep staat hoog in aanzien bij vooral artiesten uit de hiphop - toegewijde liefhebbers zijn bijvoorbeeld Dr. Dre en Pharrell Williams - maar deed het zeker in de jaren negentig ook goed in soulkringen. De neosoulbeweging van die tijd, waarvan D’Angelo de bekendste vertegenwoordiger was en waartoe ook de zangeressen Erykah Badu en Lauryn Hill behoorden, was qua sound in belangrijke mate schatplichtig aan A Tribe Called Quest. D’Angelo’s doorbraakhit Brown Sugar werd geschreven en geproduceerd door Ali Shaheed Muhammad.