7,5 ton subsidie voor DeLaMar-stichting valt slecht bij concurrent

M-Lab, met hier productie Twentysome­thing, heeft een ruime ervaring opgebouwd met het maken van musicals. Beeld Peggy de Haan

Het subsidiebedrag komt van de Raad voor Cultuur. Bij de beslissing heeft zwaar meegewogen dat de Vanden­Ende Foundation ook nog eens 750.000 euro in Musicalmakers zal steken, en dat de nieuwe ontwikkelingsinstelling voor musical gebruik kan maken van het personeel en netwerk van DeLaMar.

Daarnaast kan Musicalmakers door een samenwerking met de Theater­alliantie een speelperiode garanderen met een landelijke tournee voor een productie. Daarom zou Musicalmakers een betere optie zijn dan M-Lab, de enig andere kandidaat.

Scriptideeën

Musicalmakers is bedacht door DeLaMar Theater, dat innig verbonden is met de VandenEnde Foundation. Andreas Fleischmann is directeur van DeLaMar. Hij maakt tevens deel uit van het tweehoofdig bestuur van Musicalmakers. De Raad voor Cultuur heeft wel bezwaar tegen deze constructie, maar zag er geen aanleiding in een andere keuze te maken.

Musicalmakers wil een paar keer per jaar in het land een zogenoemd verhalenhuis organiseren, om script­ideeën op te doen uit niet-traditionele hoeken. Daar kunnen dan voorstellingen uit voortkomen die worden uitgebouwd tot volwassen producties voor middenzalen en grote podia.

M-Lab heeft tussen 2007 en 2015 ruime ervaring opgebouwd in de ontwikkeling van nieuwe musicals, maar kon het zonder subsidie niet meer redden. Het traject dat Musical­makers wil doorlopen lijkt in grote lijnen op de ideeën van M-Lab, dat denkt dat het beduidend minder geld nodig heeft dan de (nog niet geheel gedekte) begroting van Musicalmakers van 1.750.000 euro.

Lang leek M-Lab van artistiek leider Koen van Dijk de enige kandidaat voor deze subsidie te zijn, totdat plotseling Musicalmakers om de hoek kwam kijken. In samenwerking met theater De Meervaart en het Tilburgse theater Factorium had M-Lab producties geselecteerd, die zij met behulp van de BIS-regeling (de subsidies uit wat de culturele basisinfrastructuur heet) van de Raad voor Cultuur verder hoopte te begeleiden. Deze makers mogen nu hopen dat Musicalmakers misschien ook hun kant op kijkt.

Twijfels over procedure

M-Lab is verbaasd over de keuze van de Raad voor Cultuur, omdat de musicalexperts van de Raad een positief advies hadden uitgebracht over M-Lab. Koen van Dijk: “M-Lab is uiteraard verheugd dat er weer structurele subsidie komt voor het genre musical. Maar met de 7,5 ton aanvullende subsidie van de VandenEnde Foundation zou Musicalmakers ook zonder BIS kunnen bestaan. Dan was er een nog gezondere situatie ontstaan: twee instellingen die elkaar aanvullen en scherp houden.”

Bij M-Lab heeft men sterke twijfels over de zuiverheid van de procedure bij de subsidietoekenning. Zeker als je kijkt naar de dubbele positie van enkele leden van de Raad, zoals Erwin van Lambaart, die een Van den Endeverleden heeft en Cees Langeveld, voorzitter van de stichting Theater­alliantie, een van de partners van Musicalmakers. Langeveld heeft een door de VandenEnde Foundation gefinancierde leerstoel bekleed aan de Erasmus Universiteit.

DeLaMardirecteur Andreas Fleischmann wil op dit moment niet reageren. M-Lab overweegt nog in beroep te gaan tegen de beslissing van de Raad voor Cultuur.