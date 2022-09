60.000 euro voor de eigen artistieke ontwikkeling: deze kunstenaars mogen het uitgeven

Femi Dawkins (1966), ook bekend onder zijn artiestennaam Jimmy Rage, is een multidisciplinair kunstenaar. Beeld Rauwkost Film

Kate Moore, geboren in Australië in 1979, kwam in 2002 naar Nederland om bij Louis Andriessen te studeren aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Haar composities zijn melodieus, intrigerend en transparant, en ze gebruikt behalve geijkte instrumenten ook metalen voorwerpen en keramische objecten als middel om muziek te maken. Behalve componist is ze oprichter en artistiek leider van het Herz-ensemble waarmee ze haar eigen composities uitvoert, maar ook die van andere, met name vrouwelijke, componisten. Haar werk werd al gespeeld door het Asko|Schönberg, Slagwerk Den Haag, The Australian String Quartet, Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. Op 23 oktober wordt er een nieuwe compositie, Frieda’s Reis, van Moore gepresenteerd in het kader van de Cello Biennale.

Femi Dawkins (1966), ook bekend onder zijn artiestennaam Jimmy Rage, is een multidisciplinair kunstenaar die werd geboren op Nassau en getogen in Jamaica en New York en nu in Amsterdam woont. Met zijn kunst onderzoekt hij taal, verhaal, vertelling en onderzoekt hij de dominante manier van denken. Dawkins schreef en speelde in zijn Afro Galactic Dream Factory, een multimedia Afrotechno vocale symfonie. Als Jimmy Rage heeft hij op negen muziekalbums samengewerkt met muzikanten als Eric van der Westen, Jerome Sydenham en Archie Shepp. Hij speelt in theaters, concertzalen en op festivals als North Sea Jazz maar ook in het Stedelijk Museum en in de South London Gallery.

Prijzengeld van 60.000 euro

De jury schreef over Moore en Dawkins. ‘Zowel bij Kate Moore als bij Femi Dawkins is heel duidelijk dat hun kunstpraktijk niet alleen in woorden is te vatten, maar dat ze van kruin tot teen hun praktijk belichamen. Niet het kunstenaarschap is bij hen een zoektocht, maar het vinden van een precieze vorm, een context, partners in de uitvoering.’ De winnaars mogen het prijzengeld van 60.000 euro per persoon naar eigen inzicht uitgeven aan hun artistieke ontwikkeling.

Het Gieskes-Strijbis Fonds is een particulier vermogensfonds, dat maatschappelijke vooruitgang wil stimuleren, onder meer door kunst en cultuur te ondersteunen. De andere genomineerden dit jaar waren Carole van Ditzhuyzen (actrice en theatermaker), Francesca Lazzeri (theatermaker, dramaturg en mentor) en Connor Schumacher (danskunstenaar en artistiek leider ARK).