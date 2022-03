59 verloren gewaande opnamen van Toots Thielemans ontdekt

Rob Franken en Toots Thielemans in Bistrot Saint-Tropez te Deventer, 1977. Beeld Willem ten Veldhuys

Het gaat om opnamen die Thielemans tussen 1973 en 1983 maakte met de Nederlandse pianist Rob Franken (1941-1983), met wie hij kennismaakte bij de studiosessie in 1973 voor de filmmuziek van Paul Verhoevens Turks fruit. Daar namen ze stukken op als Dat mistige rooie beest, gecomponeerd door Rogier van Otterloo. Thielemans was bijzonder te spreken over de speelstijl van Franken. “Van hem heb ik het meeste opgestoken. Zijn spel is het belangrijkste onderdeel geworden van wat ze de typische Toots-stijl noemen,” zei Thielemans daarover.

Thielemans en Franken namen tussen 1973 en 1983 vele stukken op voor het project Functionele Muziek (Fumu): standards uit The Great American Songbook, filmmuziek, eigen composities en muziek van tijdgenoten als Bill Evans, Jaco Pastorius en Chick Corea. Het gaat om stukken als Three Views to a Secret, Goodbye Pork Pie Hat, Oleo, Sophisticated Lady, How High The Moon en Misty. Ook Thielemans’ beroemdste werk, Bluesette, ontbreekt niet.

Zoekgeraakte tapes

De opnamen zijn gemaakt in MC Studio in Nederhorst den Berg, Soundpush in Blaricum, bij Phonogram in Hilversum en in Wisseloord. De musici die met Thielemans en Franken in wisselende samenstellingen meespelen zijn drummers Eric Ineke, Bruno Castellucci, James Marshall en Peter Ypma, gitaristen Peter Tiehuis en Joop Scholten en bassisten Wim Essed, Theo de Jong, Rob Langereis en James Leary.

De tapes raakten jaren geleden al zoek, maar zijn nu teruggevonden in het Nederlands Jazz Archief (NJA). De opnamen waren bedoeld als achtergrondmuziek in openbare ruimtes, maar blijken ‘in werkelijkheid volwaardige jazz te zijn’, aldus het jazzarchief.

Het Toots-jaar

Omdat Thielemans op 29 april aanstaande honderd jaar geworden zou zijn, is 2022 door fans uitgeroepen tot Toots-jaar. Ter gelegenheid daarvan brengt het Nederlands Jazz Archief deze niet eerder uitgegeven opnamen deze maand uit op een 3-cd-set, onder de titel Toots Thielemans meets Rob Franken: Studio sessions 1973-1983. Het archief werkt hiervoor samen met de Private Stichting Toots Thielemans en de federale Belgische overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Op deze historische set is volgens het archief ‘een interessante spelontwikkeling te horen van één van de belangrijkste jazzmuzikanten ter wereld, die sterk beïnvloed werd door de bijna vergeten Nederlandse pionier op de Fender Rhodes elektrische piano’. Als bonusmateriaal is ook het laatste voltooide werk van Rob Franken toegevoegd, waarin Toots Thielemans een solistische rol vervult.

De cd’s zijn te bestellen in de webwinkel van het Nederlands Jazz Archief.