5 tips voor Idfa: hier moet je heen

Turn your body to the sun van Aliona van der Horst

1. Nederlands aandeel

Idfa heeft deze editie een sterke line-up van Nederlandse (co)producties. Opgenomen in de internationale competitie zijn Turn Your Body to the Sun van Aliona van der Horst en Sergei Loznitsa’s vier uur en twintig minuten durende Mr. Landsbergis; Louis Hothothots Four Journeys, The Mirror and the Window van Diego Gutiérrez en Housewitz van Oeke Hoogendijk dingen mee in de Envision Competition, waarin de nadruk ligt op een gedurfde vorm. Ook de overige programmaonderdelen bevatten interessante Nederlandse titels, zoals Jason, het laatste deel van Maasja Ooms’ trilogie over de falende Nederlandse jeugdzorg, Bianca Stigters filmessay Three Minutes – A Lengthening, Prince of Muck van Cindy Jansen, en O, verzamelen van eieren in weerwil van de tijd van Pim Zwier, een archieffilm over oöloog Max Schönwetter.

2. Top 10 Hito Steyerl

Eregast is de Duitse beeldend kunstenaar, schrijver en filmmaker Hito Steyerl. Idfa vertoont een top 10 van haar favoriete documentaires (met 14 films) en Die leere Mitte, haar afstudeerdocumentaire over het herenigde Berlijn, die in 1998 zijn internationale première beleefde in Amsterdam.

3. Lifetime Achievement Award Artavazd Pelechian

De Armeense filmmaker Artavazd Pelechian (83) ontvangt een Lifetime Achievement Award en het festival vertoont een aantal van zijn poëtische klassiekers en zijn meest recente, volledig uit archiefbeelden opgebouwde Nature (2019) – zijn eerste film in 27 jaar.

4. 15 jaar Doclab

Sinds 2007 zoekt Idfa met het nieuwemediaprogramma Doclab de grenzen op van het documentairegenre, met interactieve technologie, virtual reality en live performances. Dit jaar bestaat DocLab 15 jaar en keert het met het DocLab: Liminal Reality-programma fysiek terug in de Tolhuistuin – aangevuld met online activiteiten en in virtual reality.

5. 25 jaar Amsterdam Global Village

Als eerbetoon aan de in 2001 overleden documentairemaker Johan van der Keuken toont Idfa zijn vier uur durende grotestadsportret Amsterdam Global Village, een van de meest invloedrijke films uit de Nederlandse documentairegeschiedenis. De film vormt tevens het startpunt voor een speciaal focusprogramma, unConsious Bias, waarmee Idfa het debat over de invloed van het koloniale verleden en de manieren waarop dit verleden zijn sporen nalaat op thema’s van nu wil onderzoeken.