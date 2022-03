45 jaar na Luv’ begint Hans van Hemert aan zijn tweede jeugd: ‘Kinderliedjes op een discobeat, daaraan dank ik mijn succes’

Ruim een halve eeuw nadat hij zijn bekendste nummer schreef, is How do you do opnieuw een hit. In Zuid-Amerika nog wel. En dan is er ook nog sprake van een speelfilm over zijn vroegere meidengroep Luv’. Hans van Hemert blikt terug op zijn rijke loopbaan.

In de woonkamer van zijn hoekwoning in lommerrijk Blaricum pakt Hans van Hemert (76) de laptop erbij. Hij gaat naar YouTube en tikt in: ‘Como Estas Tu’. Twee tellen later schalt door de speakers een tropische, Spaanstalige dance-versie op de melodie van de oude Mouth & MacNeal-kraker How do you do. Van Hemert schudt met zijn hoofd mee in het ritme. “Hartstikke leuk, toch?”

Big Mouth & McNeal

Waarna het gesprek als vanzelf komt op die goeie ouwe tijd, waarin alles wat Van Hemert deed in goud veranderde. In de jaren 70 bracht hij artiesten bij elkaar, schreef hits voor hen en verzon daar dikwijls een heel concept omheen. Oudere lezers zullen zich vast Sandra & Andres nog herinneren, Vulcano ook misschien, en zeker ook het hierboven al genoemde duo Mouth & MacNeal. Alleen al van het nummer How do you do zijn wereldwijd zes miljoen exemplaren verkocht.

En dat zag hij eerlijk gezegd niet aankomen destijds. “Die tekst, met dat rare steenkolenengels van mij leek natuurlijk nergens op. Maar niemand die daarover viel, want het stond gewoon als een van de liedjes op de eerste elpee van een zanger en een zangeres, Willem Duyn en Sjoukje van ’t Spijker, die ik kort daarvoor aan elkaar had gekoppeld.”

Mouth & MacNeal zongen in 1974 tijdens het Eurovisie Song Festival in Brighton Ik zie een Ster. Beeld Getty Images

Van Hemert deed eigenlijk maar wat. “Willem was een grote vent met een grote bek. Sjoukje was klein en teder. Dat hebben we toen in de studio uitvergroot. Willem zong alles keihard in, met een compleet harmonieorkest. Sjoukje zong zachtjes, begeleid door een strijkorkest. En het werkte. Zelfs in Amerika reikte het nummer tot de vierde plaats in de Billboard Hot 100.”

Allergrootste talent: artiesten bij elkaar brengen

Artiesten op een slimme manier bij elkaar brengen, terugkijkend is dat misschien wel zijn allergrootste talent gebleken. Want Van Hemert flikte het vaker. Zoals met Luv’, de meidengroep die Van Hemert in 1977 in de grondverf zette. Met drie jonge vrouwen die hij niet zozeer op basis van hun vocale klankkleur als wel op grond van hun haarkleur samenbracht: de blonde Marga Scheide, de roodharige José Hoebee en de donker gekleurde Patty Brard.

Luv' in 1978: Patty Brard, Marga Scheide en José Hoebee. Beeld ©ANP/Kippa

“Aanvankelijk vertikte José het om zich een rood kapsel aan te laten meten,” herinnert Van Hemert zich, “maar uiteindelijk ging ze overstag. En daarna ging het zoals het eigenlijk altijd gaat: als de hits eenmaal komen, blijft iedereen elkaar als vanzelf stevig vasthouden. Al meteen de eerste plaat werd platina. Tot in Mexico aan toe.”

Er is een speelfilm op komst over Luv’. Filmmaker Frederik Nelck krijgt daarbij hulp van Luv’-zangeres Marga Scheide. “Het wordt het verhaal over drie ‘girls next door’ die zonder dat ze daarop waren voorbereid plotseling beroemd worden,” vertelt Nelck. Van Hemert werd ook door hem benaderd. “Alleen al het idee dat iets wat ik meer dan 40 jaar geleden in mijn luie stoel heb bedacht weer nieuw leven wordt ingeblazen, vind ik fantastisch.”

Zonder vader Willy opgegroeid

Van Hemert is bepaald niet de eerste in de familie die iets met film blijkt te hebben. Zijn vader Willy was ooit een vermaard regisseur van televisieseries als De glazen stad en Dagboek van een herdershond; broer Ruud was succesvol als filmmaker van onder andere komedies als Schatjes en Mama is boos. Van Hemert groeide op zonder zijn vader.

“Al op mijn 6de ging hij bij ons weg. Dat was een klap die bij mijn moeder keihard aankwam. Ze deed heus haar best om het gezellig te maken, maar altijd zag ik daaronder het verdriet. Op een gegeven moment kon ze het ook niet meer aan om in haar eentje vier kinderen groot te brengen. Ik werd soms bij andere mensen ondergebracht. Bijvoorbeeld bij een gereformeerd pleeggezin in Amersfoort, waar ik elke dag ‘boterhammen met tevredenheid’, zo noemden ze dat, te eten kreeg.”

Miljonair voor hij er erg in had

Op zijn 18de, toen hij zijn zangstem ontdekte, kwam het alsnog goed. Hij werd frontman in een bandje, The Craps. En hij verdiende zijn brood bij platenmaatschappij Phonogram, als producer op de afdeling ‘pop’, waar hij Haagse bands als The Motions, Q65 en Group 1850 onder zijn hoede kreeg. “Ik was ervan overtuigd dat ik als producer goed kon worden. Ik had verstand van akkoorden en harmonieën. En als ik iets in mijn hoofd had, kon ik het vrij makkelijk reproduceren.”

Van Hemert was miljonair voordat hij er erg in had. Kocht op zijn 29ste een fantastische villa in Blaricum en was daarnaast privé dolgelukkig met zijn vriendin Paulette Uhlenbeck. De tranen springen in zijn ogen: “Pauck was mijn grote liefde. Van mijn 19de tot mijn 40ste was ik met haar samen. Ze had alles waar ik van kon dromen en meer.”

Conflict met de Belastingdienst

Toch ging het mis tussen die twee; in een periode waar Van Hemert totaal overspannen raakte van een conflict met de Belastingdienst, die miljoenen van hem vorderde na zijn succesvolle jaren met Luv’. Er zou via allerlei ingenieuze constructies geld zijn weggesluisd.

Hij raakt al buiten adem als hij erover begint: “Alles werd in die tijd voor mij geregeld door een financieel adviseur in Londen. Ik bemoeide me nergens mee. Wist niet eens bij benadering hoeveel geld ik op de bank had.”

Hij leed onder de spanning. Raakte uit balans, werd zelfdestructief, vond zichzelf zielig en ging, zoals hij na al die jaren nog steeds vol overtuiging zegt, ‘weg bij de allerliefste vrouw’. Ze bleven elkaar zien. “De laatste keer dat ik haar zag, vroeg Pauck bij het afscheid: ‘Ben je wel lief voor mijn kinderen?’ We omhelsden elkaar en ik zwaaide haar uit. De volgende ochtend zag ik op mijn telefoon 52 gemiste oproepen...”

Liedje met een oerkreet

Speciaal voor haar begrafenis - alweer 23 jaar geleden - schreef hij een liedje, eindigend met een oerkreet. “Best bijzonder,” lacht hij door zijn tranen heen. “Want normaal ben ik niet zo van de mooie nummers. Ik schreef ze wel, maar daar was nooit vraag naar. Bijna al mijn grotere hits zijn eigenlijk kinderliedjes. Kinderliedjes op een discobeat - daar heb ik mijn succes aan te danken.”