40 jaar Thriller van Michael Jackson: 40 feiten over een baanbrekende plaat

Het bestverkochte album ter wereld bestaat woensdag veertig jaar. Michael Jacksons Thriller was in 1982 een muzikale revolutie. Veertig feiten over een iconische plaat.

1. Het witte pak van Jackson op de albumhoes leende hij van de fotograaf, Dick Zimmerman. Een stylist had twee kledingrekken vol meegenomen, maar Jackson zag niets leuks. “Hij wees naar mij en vroeg of ik nog zo’n pak had,” vertelde Zimmerman jaren later. “We waren bijna even groot, ik bood hem aan het mijne te dragen. Ik trok wel iets uit het rek.”

2. Thriller is met 70 miljoen exemplaren het bestverkochte album ooit, volgens de platenmaatschappij ligt het aantal zelfs rond 110 miljoen.

3. Liefst zeven van de negen liedjes werden singles: The girl is mine, Billie Jean, Beat it, Wanna be startin’ something, Human nature, P.Y.T. en Thriller.

4. De Brit Rod Temperton, overleden in 2016, componeerde drie liedjes van het album, waaronder het titelnummer. Hij schreef ook de gesproken regels uit Thriller.

5. Het album won acht Grammy’s, destijds een record.

6. Om het doffe basgeluid bij Billie Jean te creëren, deed geluidstechnicus Bruce Swedien een stoffen hoes om de bassdrum, waardoor hij het geluid isoleerde.

7. Jackson schreef zelf vier liedjes voor het album: Beat it, The girl is mine, Billie Jean en Wanna be startin’ something.

8. Eddie Van Halen speelde de beroemde gitaarsolo in Beat it. Hij veranderde het nummer bovendien op meerdere plaatsen, iets wat Jackson daarna dankbaar accepteerde.

9. Naast Van Halen werkten ook leden van de band Toto mee aan het album: drummer Jeff Porcaro, toetsenist Steve Porcaro (die Human nature mede schreef) en gitarist Steve Lukather.

10. Voor het inspreken van de angstaanjagende teksten op titelnummer Thriller is horroracteur Vincent Price (1911-1993) verantwoordelijk.

11. Aanvankelijk heette Thriller anders: Starlight. De tekst Cause this is thriller/thriller night was oorspronkelijk We need some starlight/starlight sun. Thriller paste beter bij het mysterieuze dat Jackson wilde uitstralen. Starlight verscheen deze maand als bonustrack op de jubileumuitgave.

12. Jackson schreef zijn liedjes niet op papier, maar zong of neuriede ze in op zijn dictafoon.

13. Als vergoeding voor zijn gesproken teksten op Thriller kon Vince Price kiezen tussen 20.000 dollar of een percentage van de verkoop. Hij nam het slechtste besluit ooit uit zijn leven.

14. Van Billie Jean werden 91 mixen gemaakt. Producer Quincy Jones kwam de studio binnen terwijl de 91ste werd afgespeeld en zei: luister eens naar nummer 2. Die werd het.

15. Het kenmerkende synthesizergeluid waarmee Beat it begint, is rechtstreeks overgenomen van een album uit 1981 met demogeluiden van een synthesizer, de Synclavier II. Componist Denny Jaeger werd niet genoemd in de credits. Hij dook later wel op in de credits van vervolgalbum Bad, bij de liedjes Dirty Diana en Smooth criminal.

16. Thriller moest het bestverkopende album ooit worden, namen Quincy Jones en Jackson zich voor. Elk lied moest een hit zijn. Ondanks die hoge druk slaagden ze in hun opzet.

17. De opname- en mixtijd bedroeg zeven maanden.

18. Het budget voor het album was 750.000 dollar, vergelijkbaar met 2 miljoen nu.

19. Jacksons drijfveer om het beste album ooit te maken kwam mede voort uit de weigering van magazine Rolling Stone om hem bij voorganger Off the wall op de cover te zetten. Donkere artiesten op de cover verkochten niet, was destijds het idee.

20. Thriller werd opgenomen in de Westlake Studios in Los Angeles.

21. In de VS stond het album in 1983 en 1984 37 weken op 1.

22. Het eerste liedje dat werd opgenomen, op 14 april 1982: The girl is mine, een duet met Paul McCartney.

23. Van Thriller zijn twee jubileumedities gemaakt: de eerste na 25 jaar, de tweede is deze maand uitgekomen.

24. Producer Quincy Jones vond het intro van Billie Jean te lang. Jackson hield voet bij stuk en zei dat het hem aanspoorde om te gaan dansen. Jackson kreeg zijn zin.

25. Eddie Van Halen liet zich niet betalen voor zijn solo op Beat it. Hij hield zijn bijdrage geheim en verwachtte niet dat iemand er ooit achter zou komen. Bij latere persingen staat zijn naam wel bij de credits.

26. Wanna be startin’ something was oorspronkelijk bedoeld voor album Off the wall, Jackson kopieerde het tekstdeel Mama-se, mama-sa, ma-ma-coo-sa uit het nummer Soul Makossa van de Kameroense artiest Manu Dibango. In Nederland werd dat later bekend als ‘Mama Appelsap’.

27. Het laatste liedje dat het album haalde was Human nature, geschreven door Steve Porcaro en John Bettis. Jackson beschreef het als de mooiste melodie die hij ooit gehoord had. Het lied Carousel moest ervoor wijken, dat nummer staat wel op de nieuwe jubileumuitgave.

28. In Beat it is vlak voor de gitaarsolo geklop te horen. Het is niet Eddie Van Halen die op de deur klopt, maar Jackson zelf, die op een koffer van het drumstel tikt. Het staat ook in de credits: Michael Jackson – drum case beater.

29. Queenzanger Freddie Mercury zou ook op het album komen, maar hij trok het niet dat Jackson zijn lama had meegenomen naar de studio. Later zou Mercury spijt hebben van zijn besluit te vertrekken.

30. Omdat de lat voor het album zo hoog lag en ze ontevreden waren, lieten Jones en Jackson alle nummers opnieuw mixen. Aan elk nummer werd nog ongeveer een week gesleuteld.

31. De gesproken horrortekst van Vince Price in Thriller is op het album ingekort van drie naar twee coupletten. De volledige versie is online wel te vinden.

32. Op de jubileumuitgave voor het 25-jarig bestaan is een versie van The girl is mine toegevoegd waarop Paul McCartney is vervangen door will.i.am van The Black Eyed Peas.

33. Op het nummer P.Y.T. (Pretty young thing) zijn Jacksons zussen Latoya en Janet de achtergrondzangeressen.

34. Billie Jean was Jacksons grootste hit in de Nederlandse Top 40, al bleef het lied steken op plek 2.

35. Er werd op het album flink geëxperimenteerd met geluid. Zo kwam Jacksons achtergrondzang op Billie Jean (bij voorbeeld Don’t think twice) tot stand door te zingen door een 1,80 meter lange kartonnen buis.

36. Honderden liedjes werden voor Thriller overwogen, dertig werden er opgenomen en negen haalden het album.

37. Quincy Jones maakte de keuze voor de albumhoes. Er lagen zo’n 35 foto’s voor hem uitgestald, binnen een minuut pikte Jones hem eruit.

38. Billie Jean is een van Jacksons persoonlijkste liedjes; het gaat over een vrouw die Jackson stalkte met de mededeling dat hij de vader was van haar zoon. Iets wat hem daadwerkelijk is overkomen.

39. Niet alleen muzikaal was Thriller een revolutie. Om de verkoop nog extra te stimuleren, maakte Jackson peperdure videoclips bij hits als Billie Jean en Beat it. Bij Thriller maakte hij zelfs een minihorrorfilm van dertien minuten. Het zette een nieuwe standaard voor videoclips.

40. Jackson tekende veel tijdens de opnames van het album. Meestal waren dat gezichten. Soms tekende hij op de hoezen van de opnametapes.