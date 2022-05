40 jaar in Nederland, maar nog steeds illegaal. ‘Wie ben ik?’ vraagt Amro in Leven in Limbo

Leven in Limbo. Beeld -

Amro laat zijn huis zien: onder een brug in Rotterdam, tussen wat houten schotten, ligt zijn matras. Als het hard regent worden de dekens nat. ’s Avonds kijkt hij naar de dure nieuwbouwflats aan de overkant, waar dan lichten branden, of mensen op het balkon aan het borrelen zijn.

Voor Amro is dat niet weggelegd, want ‘op papier bestaat hij niet’, zo legt hij uit. Hij is geboren in Frankrijk, zijn vader kwam uit Marokko, maar omdat hij nooit is ingeschreven, en hij in geen van die landen welkom is, woont hij nu al 40 jaar in Nederland. Als illegaal. ‘Wie ben ik?’ vraagt hij moedeloos.

Dit soort kleine scènes tekenen Leven in Limbo, een vierdelige serie van Omroep Human over mensen die zonder verblijfsvergunning in Nederland leven. Dat zijn er naar schatting zo’n 50 duizend. Ze doen zwart werk, hebben nergens recht op en zijn aangewezen op hulporganisaties. Vaak kunnen ze niet terug naar hun ‘land van herkomst’, zoals dat in beleidstermen heet.

Over dat asielbeleid gaat het in de documentaire overigens nauwelijks. De makers, die vorig jaar de door de Nipkow-jury bekroonde reeks De Wasstraat maakten, kozen voor de persoonlijke aanpak, wat intieme en schrijnende portretten oplevert van mensen die tussen wal en schip zijn beland.

Zoals Ishmael, die uit Sierra Leone vluchtte. Hij mag niet werken, terwijl Nederlanders in een gesprek al snel vragen ‘wat doe je?’. Dan moest hij telkens weer zijn levensverhaal vertellen. Maar sinds kort heeft hij een ander antwoord op de vraag. “Ik ben dichter,” zegt hij, nu zijn dichtbundel Landschap van mijn ziel is uitgegeven.

Het is een van de weinige lichtpuntjes in de donkere en droevige verhalen die in Leven in Limbo verteld worden.

