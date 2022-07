3FM gooit het roer om: ‘Niet meer overbezorgd, maar levenslustig’

Menno de Boer Beeld Anneke Janssen/ANP

3FM gaat flink veranderen. In de nieuwe programmering valt de naam van Barend van Deelen, die na een uitstapje naar 538 terugkeert, meteen op.

Zendermanager Menno de Boer: “Het is een perfect moment voor Barend om terug naar 3FM te gaan. Hij heeft drivetime-ervaring (de belangrijke tijdstippen in ochtend en middag, als luisteraars in de auto zitten, red.) opgedaan op 538. Toen Coen Swijnenberg uit de running was, heeft hij hem vervangen en bewezen dat hij zo’n show kan dragen.”

Coen Swijnenberg werd genoemd, Bram Krikke kwam voorbij en ook Frank Dane. Maar dit is toch niet de grote naam die rondging?

“We moeten toch een keer de nieuwe Coen Swijnenberg en de nieuwe Bram Krikke lanceren. Hij heeft de personality en de drive om de zender op de schouders te nemen en wij hebben de ruimte om hem te laten shinen.”

De ochtendshow eindigt niet op een heel uur. Waarom?

“Dat Rob Janssen en Wijnand Speelman in de ochtend tot half tien te horen zijn, doen we heel bewust. Onze show moet aansluiten bij het ritme van de luisteraar. Als een ochtendshow om negen uur stopt, is dat net iets te vroeg. Houdt die om tien uur op, is dat te laat. Dan worden mensen al in hun werkdag gezogen. Half tien is in Nederland nog niet eerder geprobeerd, maar we gaan het gewoon testen.”



Was het moeilijk om Timur Perlin te vertellen dat hij nog maar één uur radio mag maken?

“Nee, totaal niet. Timur is een energieke radiomaker die heel goed met bellers kan omgaan en in een uurtje juist zijn energie kan kanaliseren. We willen tijdens de lunch een programma aanbieden waarbij de luisteraar aan zet is. Timur zit daar volledig in zijn kracht.”

Hoe zorg je ervoor dat Sander Hoogendoorn en Frank van der Lende weer gemotiveerd terugkeren?

“Het is altijd een deuk voor je ego als je een drivetimeshow kwijtraakt, want voor veel radiomakers is dat een soort heilige graal. Maar eerlijk is eerlijk: het is met de vorige programmering niet gelukt om die lijn opwaarts te krijgen. We willen vooruit en daar horen harde keuzes bij. Met Frank en Sander hebben we gekeken naar wat zij willen maken. Ze zien het zelf niet als degradatie. Natuurlijk is het slikken. Ik ben blij dat hun liefde voor het merk 3FM zo diep zit.”

Wanneer zijn al deze veranderingen geslaagd?

“We moeten de weg omhoog vinden. Hoe schuiner die lijn omhoog is, hoe leuker ik dat vind. Aan de andere kant heeft radio tijd nodig. 3FM heeft de afgelopen jaren zoveel verschillende dingen gedaan dat mensen ons vergeten zijn. We moeten onderscheidend zijn en weer in het luisterpatroon komen.”

Gaat de toon van de zender ook veranderen?

“Ik denk dat 3FM de afgelopen jaren wel een tikkie te negatief heeft geklonken. We gaan een draai maken naar een positieve zender.”

Minder woke?

“Jij noemt het woke, ik noem het bezorgd. We willen meer levenslust uitstralen. Maatschappelijke thema’s zijn nog steeds belangrijk voor 3FM. Serious Request gaat ook gewoon terugkomen. Maar ik denk dat 3FM erg bezorgd was over de wereld waarin we leven. Dat kan, maar je moet het niet te groot maken in je programmering. Het is een karaktereigenschap.”

Zo’n moment dat Eva Koreman zich uitspreekt tegen de Amerikaanse abortuswet gaan we dus nog steeds horen, maar daarna moet de balans terug?

“Ja, exact. We moeten dat veel beter doseren. Het moet uit de persoon en uit het hart komen. Als je als zender een themaweek doet en we moeten hier de hele week over praten, dan voel je dat het agendasetting is. Als je je om iets bekommert, moet het oprecht zijn.”

Gaat er in de muziekkeuze nog wat veranderen?

“We hebben de deuren wel heel wijd opengezet, qua leeftijd en genre. We maken daar wat scherpere keuzes. Je zult minder hiphop horen op 3FM. Het station is best wel in een niche geprogrammeerd geweest. Het nieuwe 3FM moet duidelijker qua muziekprofiel worden. Ons hart ligt in de zeroes en nieuwe muziek is heel belangrijk. Dat doen we door nieuwe bandjes te scouten.”

Die nieuwe bandjes, dat deed 3FM toch al?

“Hoe dat landt, is verschrikkelijk belangrijk. Als je een nieuw bandje oppakt en je zet daar omheen nog meer onbekende muziek, denken veel luisteraars: ik herken me hier niet in. Onbekend maakt onbemind. Er bestaat maar een klein groepje mensen dat je de hele dag nieuwe muziek kan geven. Die smullen ervan. Maar dat geldt voor veel Nederlanders niet. Het is een beetje als met eten. Je houdt van je vaste gerechten, maar af en toe wil je ook weleens wat anders proberen.”



Er was juist kritiek dat 3FM ten onder ging aan de vele veranderingen. Nu zet je de programmering op zijn kop en meet de zender zich een nieuw imago aan. Is het nu even klaar?

“Wat mij betreft wel. Natuurlijk zullen we altijd kritisch blijven kijken hoe het zich ontwikkelt. Maar radio heeft tijd nodig. Dat vertrouwen is er ook vanuit de NPO. We zullen luisteraar voor luisteraar moet winnen. En we zullen erin volharden.”