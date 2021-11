3750 herontdekte werken van Herman Brood in nieuw boek

Herman Brood in 1998, in zijn atelier aan de Spuistraat in Amsterdam Beeld ANP

Het boek is volgens uitgeverij Komma ter ere van de 75ste geboortedag van Brood.

De weduwe was ‘in shock’ toen ze de dozen vond vol onbekend werk van haar twintig jaar geleden overleden man. “Het deed ons opnieuw beseffen dat Hermans hoofd nooit stilstond. Hij was altijd aan het schrijven, tekenen en schilderen, terwijl onze huisarts in 1953 zei dat Herman door z’n kleurenblindheid alles zou kunnen worden behalve kunstschilder.”

Herman Brood werd onder het grote publiek vooral bekend als muzikant en kunstenaar. Zijn grootste succes was met de band Herman Brood & His Wild Romance de hit Saturday Night. Op 11 juli 2001 beëindigde Brood zijn leven door van het dak van het Hilton Hotel in Amsterdam te springen.

Vorige week sloegen Xandra en Lola Brood een speciale munt ter ere van de 75ste geboortedag van hun man en vader, gemaakt door de Koninklijke Nederlandse Munt.