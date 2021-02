3 februari 1959, Buddy Holly stapt in het vliegtuig: The Day the Music Died

The Day the Music Died - Buddy Holly

Deze week in 1959 waren popsterren The Big Bopper, Ritchie Valens en Buddy Holly bezig aan concerttournee Winter Dance Party. Na het optreden van 2 februari stapte het drietal vlak na middernacht in Mason City, Iowa, op een vliegtuigje naar Fargo, North Dakota. Toen het neerstortte kwamen de drie muzikanten en de piloot om. 3 februari kwam zo bekend te staan als The Day the Music Died.

Terug in de tijd. Op de dag van het optreden in de Surf Ballroom in Clearlake, Iowa, had Buddy Holly er genoeg van. De tournee waarvan hij deel uitmaakte, leek georganiseerd door een amateur. Niet alleen was het tourschema, zoals Holly’s manager het later formuleerde, ‘bepaald door met dartpijltjes op een landkaart te gooien’, ook de voorzieningen waren gebrekkig.

Het vervoer van stad naar stad verliep met opgelapte oude schoolbussen. De voertuigen hadden geen verwarming waardoor Holly’s drummer, Carl Bunch, onderweg bevroren tenen opliep en op 2 februari niet kon optreden. Voor Holly was het reden genoeg om op eigen kosten voor zichzelf, gitarist Tommy Allsup en bassist Waylon Jennings een vliegtuigje te charteren. Toen bleek dat J.P. Richardson alias The Big Bopper ziek was, stond Jennings zijn plek aan hem af. Ritchy Valens, die vliegangst had, was verkouden en vroeg Allsup om de andere stoel. In een sneeuwstorm steeg het vliegtuigje, een Beech Bonanza met plek voor drie passagiers, volgens omstanders geheel volgens procedure op. Toch stortte het minder dan tien kilometer verderop neer in een veld. Wat de crash heeft veroorzaakt, is nooit opgehelderd.

Waarom nu herbeluisteren? Buddy Holly zou dit jaar 85 zijn geworden. Ritchie Valens 80 – hij was pas 17 toen hij stierf – en Richardson 91. Hun in de knop gebroken carrières hebben een aantal hits voor de eeuwigheid opgeleverd.

De invloed van Holly, destijds ook al de grootste naam van de drie, reikt een halve eeuw later het verst. Holly had beroemde fans. Bob Dylan was drie dagen voor de vliegtuigcrash nog naar Holly’s optreden geweest. John Lennon had met zijn eerste band The Quarrymen in 1958 al een cover van That’ll Be the Day opgenomen. Op het album Beatles for Sale uit 1964 kwam een cover van Words of Love te staan.

Waar The Big Bopper grotendeels vergeten lijkt en Ritchie Valens wordt vereenzelvigd met zijn uitvoering van volksliedje La Bamba, is de erfenis van Holly onder meer gevangen in een film en een jukeboxmusical.

In 1971 droeg Don McLean zijn album American Pie op aan Holly. De titelsong gaat grotendeels over The Day the Music Died: ‘February made me shiver/ With every paper I deliver.’

Verder luisteren? Het Parool stelde een speciale playlist samen over The Day the Music Died met nummers van de setlijsten van het laatste optreden van de drie, de beste covers van hun belangrijkste nummers en uiteraard met McLeans American Pie.