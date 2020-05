25 crewleden en 5 bezoekers: deur op een kier bij Paradiso en Melkweg

De Staat in Paradiso, februari 2016. Dit keert nog lang niet terug. Beeld Luuk Denekamp

Op het Oud Hollandsch Acid Feest (OHAF), de clubnacht met muziek zoals die vroeger klonk in de RoXY, draaien dj’s Joost van Bellen en Dimitri in Paradiso voor een exclusief publiek van slechts vijf danslustigen. Het feest is op 1 juni, de dag dat concertzalen weer opengaan voor publiek. Niet meer dan dertig bezoekers zijn dan toegestaan, een aantal dat een maand later wordt opgehoogd tot honderd.

Slechts dertig bezoekers zijn nog altijd meer dan de vijf die welkom zijn op de dansvloer bij OHAF. Waarom zo weinig nu concertzalen en theaters personeel niet mee hoeven te tellen? “OHAF is een clubnacht en voor clubs gelden weer andere regels,” zegt Jurry Oortwijn, hoofd publiciteit en marketing van Paradiso. “We moeten het verder uitzoeken, maar voorlopig houden we vast aan dertig aanwezigen: 25 crewleden en vijf bezoekers.”

Gouden ticket

Hoe worden die vijf bezoekers geselecteerd? “Door loting. Je kunt een donatie van minimaal vijf euro doen. Vijf gelukkigen winnen een gouden dansticket. De hoogte van je donatie speelt geen rol. OHAF wil geen vip-dansvloer met mensen die probleemloos een paar duizend euro doneren.”

Hoe Paradiso de rest van het jaar gaat programmeren is nog niet duidelijk, zegt Oortwijn. “We houden er serieus rekening mee dat we pas volgend jaar weer echt open gaan. De vlag hangt hier nog lang niet uit.”

Concerten in Paradiso voor dertig dan wel honderd bezoekers zijn niet rendabel. Ze zijn vooral bedoeld om artiesten een podium te bieden en het moreel van personeel en publiek hoog te houden.

Oortwijn: “We gaan door met livestreams van optredens in Paradiso, maar dan nu met een klein publiek erbij. Voorlopig is er elke zondagochtend, als een soort kerkdienst, een optreden van Michelle David & The Gospel Sessions. En we doen een show met de Turks-Nederlandse groep Altin-Gün. Zij nemen de nieuwe band Dragonfruit mee; we willen nadrukkelijk jong talent steunen.”

Ook in de nabijgelegen Melkweg is nog veel onduidelijk over wat er deze zomer gaat gebeuren, zegt directeur Geert van Itallie. “We maken ons geen enkele illusie dat we met concerten voor dertig of honderd mensen ook maar iets verdienen. Ik sluit niet uit dat we ze gaan organiseren, maar dan moeten we er zeker van zijn dat we eruit komen qua kosten. We kunnen ons echt niets extra’s veroorloven.”

Op het dak

In het streamen van concerten ziet Van Itallie niet veel. “Er wordt al zoveel gestreamd. Je moet iets bijzonders doen om tussen dat aanbod op te vallen. We waren heel ver met een concert van de Amsterdelics op het dak van de Melkweg. Maar helemaal zonder risico is het niet een band van tien man daar te laten spelen. Na lang wikken en wegen en in overleg met de gemeente hebben we er toch maar van afgezien.”

De Melkweg de hele zomer leeg laten staan, is geen optie voor Van Itallie. “Maar we gaan er geen kinderopvang van maken of zo, het moet iets zijn wat dicht bij ons staat. Er is veel behoefte aan ruimte bij afstuderenden aan kunstacademies en ook mbo’s, die zouden bij ons terechtkunnen. Het gebouw kan ook worden gebruikt voor workshops en begeleidings­trajecten. De Melkweg als kunstbroedplaats zogezegd. Ook dan moeten we opereren met de hand op de knip, het moet op zijn minst kostendekkend zijn.”

Financieel is de situatie nijpend bij Paradiso en de Melkweg. Voor de Melkweg is de situatie extra zuur, ­omdat in 2020 uitgebreid het 50-jarig bestaan zou worden gevierd. Geert van Itallie: “We hadden een hele serie activiteiten gepland staan, die kunnen waarschijnlijk allemaal worden geschrapt. Maar op 17 juli, de dag waarop de Melkweg precies 50 jaar bestaat, pakken we uit met een groot en ambitieus onlinefestival.”