20 jaar Museumnacht: ‘Activistische onderdelen doen het goed’

‘We willen dat Amsterdamse jongeren een band met de musea krijgen, dat ze ook nog een keertje terugkomen.’ Beeld Lin Woldendorp

Museumnacht wordt niet alleen steeds populairder, de bezoekers worden ook steeds jonger. Van hen is 31 procent 18 tot 25 jaar, dat is een ­record. En dat is precies de bedoeling. “We willen jonge mensen leren dat kunst ook voor hen is,” zegt Den Haan.

“Het beeld dat musea snobby zijn, heerst nog wel. Dat er bij wijze van spreken een middelbare witte man over je schouder meekijkt aan wie je moet uitleggen wat je van deze kunststroming vindt; dat idee willen we weghalen. Rothko’s kunst is bijvoorbeeld zo ­abstract, ik snap het als je daar niks van vindt.”

Tijdens de Museumnacht hopen ze dat die drempel er niet is, omdat jongeren onder elkaar zijn. “Als je met vrienden bent, zul je makkelijker zeggen: ik snap het niet, dit doet me niks, ik vind het niet mooi. Dan kun je door naar een volgend kunstwerk of een volgend museum. Dat maakt Museumnacht Amsterdam ook zo ­bijzonder.”

Amsterdam heeft de grootste museumdichtheid van de wereld; aan de Museumnacht doen 55 locaties mee. Den Haan: “Het Rijks en het ­Stedelijk liggen in type kunst best ver uit elkaar, maar je fietst wel zo van het ene naar het andere museum.”

Om op de hoogte te blijven van de trends houdt de organisatie van Museumnacht hele jaar haar ogen en oren open. De effectiefste manier volgens Den Haan: kletsen. “Ik kan wel doen alsof ik alles weet van wat er speelt, maar bij een klein verschil in leeftijd is er alweer een enorm verschil in interesse. Daarom praten we met veel partijen uit de stad die zich met cultuur bezighouden.”

De jongens van The New Originals bijvoorbeeld, een populair kledingmerk. Zij ontwerpen de merchandise voor Museumnacht. Dit jaar werd het een sjaal; wit met stippen in kleuren die doen denken aan Mondriaan.

Woke

“Ik denk dat het belangrijk is om dingen uit handen te durven geven,” zegt De Haan. “Geef jonge ondernemers de ruimte. Fix de merchandise, schrijf wat tofs of maak een mooie video. Zo ­nemen we misschien een risico, maar zonder lef gaan we het ook niet redden.”

Volgens Den Haan staat Museumnacht bij sommige jongeren meer bekend om de feestjes dan om de kunst. Om dat imago te veranderen wil het team meer verdieping zoeken. Ze geloven dat dit de juiste tijd is om dat te doen.

Jansen: “Activistische onderdelen doen het goed. Zo heb je ‘Breek je Bubbel’ in Het Scheepvaartmuseum, met sprekers over het klimaat, en in het Tropenmuseum een tentoonstelling over gender.” Den Haan vult aan: “Jongeren worden steeds meer bewust van wat er gebeurt in de ­wereld. Sociale media spelen daar ook een rol in, want daar laten jongeren zien wat hen bezighoudt en waar ze voor staan. Woke zijn is een deel van hun identiteit.”

Voorrang

Mede dankzij dat gebruik van sociale media is het voor Jansen en Den Haan, die samen over de marketing gaan, veel makkelijker geworden om hun doelgroep te benaderen.

“Twintig jaar geleden was er bijna alleen maar buitenreclame,” vertelt Den Haan. “Dat ziet iedereen, ook mensen buiten je doelgroep. Dan was het vaak al uitverkocht tegen de tijd dat de jongeren het doorkregen. Door gerichte reclame op sociale media zien jongere mensen het eerder en krijgen zij de kans om als eerste kaarten te kopen.”

Zo is er nog een groep die stiekem voorrang krijgt: de Amsterdammers. “Je kunt op onze site niet betalen met PayPal of creditcard, zo maken we het iets moeilijker voor toeristen. In de stad wordt al zo vaak voldaan aan hun wensen. We willen juist dat de Amsterdamse jongeren een band met de musea krijgen, dat ze ook nog een keertje terugkomen.”

Den Haan heeft dan ook een tip voor de Amsterdammers: “Ga vanavond naar het Anne Frank Huis. Daar komen Amsterdammers normaal niet snel door die enorme stromen toeristen. Vanavond is je kans.”

Buiten het centrum

Organisatoren mogen drie jaar in het team van Museumnacht zitten, daarna is het tijd voor nieuwe mensen om het stokje over te nemen. Voor Jansen is dit het eerste jaar, voor Den Haan zijn laatste. Het doel voor aankomende jaren is Jansen duidelijk; “Ik wil de koers zo voort­zetten, maar ik wil ook de stadsdelen buiten het centrum meer betrekken. Een jong en divers ­publiek, daar ga ik voor.”