1998: Frank Sanders begint musicalopleiding

Frank Sanders begint op zijn 52ste eindelijk een musicalschool.

Het was lang zijn droom, maar op dinsdag 1 september kan Frank Sanders eindelijk de eerste veertien leerlingen ontvangen op zijn musicalopleiding. Na het stranden van het overleg met stadsdeel Zuidoost, heeft de acteur onderdak gevonden in de Wladimir Dance Studios aan de Lijnbaansgracht. “Zuidoost was wel geïnteresseerd, maar dacht veel te licht over het starten van een school.”

Sanders heeft de ambitie om de opleiding te laten uitgroeien tot een centrum waar ook schrijvers, regisseurs, choreografen en componisten terechtkunnen. Met het samenvloeien van alle musicaldisciplines hoopt Sanders de Nederlandse musicalcultuur naar een hoger niveau te tillen. “Het niveau is niet slecht, maar we hebben nog steeds te weinig origineel materiaal.”