1973: Ischa Meijer stopt als toneelrecensent

Ischa Meijer stopte op zijn 30ste als toneelrecensent. Beeld ANP Kippa

“Het Nederlandse toneel bestaat eigenlijk niet, op dat ene stuk per jaar na. Dus je schrijft constant over iets wat niet bestaat. Het is een opgefokte, opgekweekte troep,” stelt de 30-jarige Ischa Meijer op zaterdag 1 september in een interview met Het Parool over zijn afscheid als toneelrecensent. Vier jaar lang heeft hij het in deze krant gedaan, daarvoor schreef hij voor de Haagse Post al pittige theatercolumns waarin actrice Ellen Vogel het vaak moest ontgelden.

“Kijk, ze werd een symbool. Op een gegeven moment werd ik zo ontzettend loeidriftig op dat hele toneel. Je zoekt dan toch onbewust naar iemand die je als schietschijf kunt gebruiken. Dat was zij toen. Ik ageerde tegen onechtheid, tegen onecht gedrag. Eigenlijk is dat het enige punt waartegen ik ooit geageerd heb. Die onechtheid, die vreselijke onechtheid.”