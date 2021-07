15 tips: de beste boeken voor deze zomervakantie

Marjolijn de Cocq

1 De Baskische thrillertrilogie De stilte van de witte stad van Eva García Sáenz de Urturi (AW Bruna) voert mij deze zomer naar Baskenland. Mee gaat een nieuwe Baskische held, de robuuste rechercheur Jon Gutiérrez (‘niet dat hij dik is’) die in De Rode Koningin van Juan Gómez-Jurado (Boekerij) met de Spaans-Britse Antonia Scott betrokken raakt bij een moordzaak die onder de pet moet worden gehouden. IJzersterk duo in een originele nieuwe reeks.

2 Kleine levens, groots boek. In Osebol (Atlas Contact) keert Marit Kapla terug naar het leeggelopen gehucht in de Zweedse bossen waar ze opgroeide. De houtindustrie is verdwenen, de skipiste overwoekerd, de brug over de rivier staat op instorten en de winkels zijn dicht. In als gedicht vormgegeven flarden tekst geeft ze de overgebleven bewoners van oudsher en markante nieuwkomers elk hun eigen stem. Een poëtische documentaire over een vervlogen tijd – verslavend.

3 De mistral waait als grillig godenkind over de Luberon in de Provence in Het lied van de mistral, de vervoerende debuutroman van Olivier Mak-Bouchard (Meulenhoff). Twee buurmannen doen een archeologische vondst die leidt tot een reis door de tijd in een roman doordrenkt van legendes, dromen, natuur en oud-Provençaalse gerechten en gezegden. Met glansrol voor de Huzaar, een eigenzinnige kat.