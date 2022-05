142 foto’s die kunnen dienen als inspiratie voor de bruggen over het IJ

In het parkje bij NDSM-werf West is foto-expositie Sprong over het IJ te bekijken. Beeld Michelle Gulickx

De wind raast langs de twaalf grote vierkanten zwarte blokken met witte letters die in een rijtje achter elkaar staan, het decor van de openluchtexpositie Sprong over het IJ. Op elke kant van elk blok staan foto’s van bruggen, vergezeld met een kernwoord van de inzender. Een foto van de Erasmusbrug in Rotterdam staat voor ‘verbinding’, ‘esthetiek’ kenmerkt de rode Pythonbrug in het Amsterdamse Oostelijk Havengebied. Het thema conflict wordt onder meer uitgelicht aan de hand van de Stari Most in Mostar, Bosnië- Herzegovina.

Von Peypers maakte een foto van de Nesciobrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, een van de langste bruggen voor fietsers en voetgangers in Nederland. In het beeld heerst een dichte mist en is het einde van de brug niet zichtbaar. Peypers: “Hij verdwijnt en komt uit in de hemel.”

Frank Bijsterveld koos de Pythonbrug en laat in zijn foto de hoogte en het uitzicht zien. “Eroverheen gaan geeft een rustmoment, vooral in de zomer met een lage zon.” Voor Ingrid van Mansum is een ritje op de fiets over de Mien Ruysbrug, bij Park Frankendael, een toevlucht van de stad de natuur in. Zij legde dan ook deze houten brug in Oost vast.

Indira van ’t Klooster, directeur van architectuurcentrum Arcam, noemde de expositie eerder ook ‘een heel groot moodboard, zodat we kunnen laten zien waaraan Amsterdammers denken bij een brug’.

Reguliersgracht

Over de komst van bruggen over en een voetgangerstunnel onder het IJ wordt al lang gesteggeld. De bruggen moeten tussen het Azartplein en het Hamerkwartier en de Danzigerkade en NDSM-werf komen. Aan de westzijde van deze laatste plek zijn alle foto-inzendingen te bewonderen. In het kader van de expositie worden de komende tijd ook fietstochten langs de IJ-oevers georganiseerd en op de Dag van de Architectuur (18 juni) is in Pllek een groepsgesprek met experts.

Onder andere voormalig stadsdichter Gershwin Bonevacia en Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond, zaten in de jury van de foto-expositie en stuurden zelf ook in. Bonevacia van de Erasmusbrug uit zijn geboorteplaats Rotterdam, die ervoor zorgde dat hij vanuit Zuid zijn familie kon opzoeken in Oost. Van Garderen koos een van de Zeven Bruggen over de Reguliersgracht; ze groeide op in de Noorderstraat die daar vlakbij ligt. Nu woont ze in Amersfoort, maar: “Je kunt het meisje uit Amsterdam halen, maar Amsterdam niet uit het meisje.”

Foto-expositie Sprong over het IJ, t/m 17 juli, parkje bij NDSM-werf West