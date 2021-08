12 keer niet te missen dit cultureel seizoen

Tim Fransen Beeld theater De Bussel.

1. CABARET

Tim Fransen – De mens en ik

Dat Tim Fransen oog heeft voor het geworstel en getob van de mensheid is bekend. In De mens en ik kijkt de filosoof/cabaretier opnieuw kritisch naar zijn soortgenoten. “Een hoogst eigenaardige diersoort,” constateert hij, “die de stoommachine heeft uitgevonden, maar ook de dickpic.” Fransen belooft een ‘portie pretentieuze praatjes en hopelijk een paar parels van piemelgrappen’. En veel alliteratie dus.

Première: 12 oktober. In Amsterdam: 12 t/m 16 oktober De Kleine Komedie; 29 en 30 april 2022 De Meervaart; 19, 20, 21 mei 2022 De Kleine Komedie.

Kyteman's Hiphop Orkest. Beeld ANP ADE JOHNSON

2. CONCERT

Kyteman’s Hiphop Orkest

Drie reünieconcerten zou het hiphoporkest van trompettist Colin Benders (34) geven. De shows op Lowlands en Down the Rabbit Hole gingen niet door, maar het concert in de Ziggo Dome vooralsnog wel. Benders hief het orkest op in 2009 (de live-uitvoering van Sorry was toen het hoogtepunt van Lowlands) op, maar het gevoel bleef hangen dat er meer moois te halen was.

9 oktober Ziggo Dome

Forever Young Beeld Ruud Baan

3. THEATER

Forever Young

Hoewel er slechts een handvol voorstellingen staat gepland in een kleine zaal in Amsterdam-West, dampt Forever Young van de ambitie. Met een creatief team met daarin choreograaf Timor Steffens en dj Don Diablo en promotieleuzen als ‘We are the future of theatre’ mikt het project ver over de landsgrenzen. Geen scheiding tussen acteurs en het – staande – publiek, dance en interactieve elementen.

10 t/m 14 november, foreveryoungtheshow.com

4. DANS

Toer van Schayk-programma

Het Nationale Ballet bestaat in september 60 jaar. Bij de viering wordt uitbreid stilgestaan bij de verjaardag van choreograaf Toer van Schayk, die 25 jaar was toen het ballet werd opgericht. Naast zijn bekroonde meesterwerk 7e Symfonie op de Zevende van Beethoven bevat het programma ook een wereldpremière, geïnspireerd door Vondels mooiste tragedie: Lucifer Studies.

14 t/m 26 september. Nationale Opera & Ballet.

5. CABARET

Youp van ’t Hek – De laatste ronde!

Youp van ’t Hek begint aan zijn laatste tournee, die in 2024, op zijn 70ste verjaardag, zal eindigen in Carré. In De Laatste Ronde! wil Van ’t Hek ‘reflecteren op de grand canyon die inmiddels tussen mij en de jongere generatie gaapt’. Geen greatest hits, maar een actuele voorstelling ‘met veel grappen over mijn eigen leeftijd’.

In Amsterdam: 25 t/m 28 mei 2022. Slot: 28 februari 2024, Carré.

Wynton Marsalis. Beeld EPA

6. JAZZ

Wynton Marsalis

Net als zijn oudere broer, saxofonist Branford, weet Wynton Marsalis (59) op zijn trompet ­subtiliteit en finesse tot kunst te verheffen. ­Dertig jaar is hij artistiek leider van het Jazz at Lincoln Center Orchestra uit New York. In het Concertgebouw spelen ze een ‘best of’ van hun veelzijdige bigbandrepertoire, met daarbij stukken van Victor Goines, Ted Nash en Marsalis zelf.

28 en 29 september in het Concertgebouw.

7. CABARET

Kiki Schippers – Meer

In haar derde solovoorstelling Meer maakt Kiki Schippers de balans op na jaren waarin ze poogde te leven alsof het haar laatste dag was. Wat is er in die periode vastgekoekt in haar bestaan? Uiteraard vormen de taalvirtuoze liedjes van Schippers – die eerder met Er spoelen mensen aan de Annie M.G. Schmidtprijs won – de kern.

Première: 14 september. In Amsterdam: 13, 14 en 15 september, De Kleine Komedie. 3 maart 2022, De Meervaart.

8. TONEEL

ITA - Cliënt E. Busken

Maria Kraakman debuteert als regisseur bij ITA met Cliënt E. Busken, een monoloog gespeeld door Gijs Scholten van Aschat en met muziek van Jip van den Dool. Gebaseerd op de laatste roman van Jeroen Brouwers, gelauwerd met de Libris Literatuur Prijs. Scholten van Aschat speelt de bejaarde Busken die tegen zijn wil ­verblijft op de gesloten afdeling van een instelling.

Première: 14 september, ITA. Daar te zien t/m 29 september.

10. MUSICAL

Diana & Zonen

Een in Nederland bedachte musical over het nog altijd tot de verbeelding sprekende verhaal van Prinses Diana. Dick van den Heuvel schreef het ambitieuze scenario waarin wordt geschakeld tussen de romance van de jonge Lady Di en Prins Charles en de relatie tussen Harry en Meghan nu. De hoofdrol van Diana wordt gedeeld door Brigitte Heitzer en Marlijn ­Weerdenburg.

Première: 12 september, DeLaMar. Daar te zien t/m 31 december.

11. KLASSIEK

Wiener Philharmoniker

Vaste gast in de huiskamer boven de taai ­rakende oliebollen op 1 januari. Nu speelt de monumentale Wiener Philharmoniker om de hoek in het Concertgebouw. De Zweedse dirigent Herbert Blomstedt leidt het orkest in een romantisch programma met de Unvollendete van Schubert en de Vierde symfonie van Bruckner.

7 september, 20.15 uur. Concertgebouw.

12. THEATER

Koefnoen Live

In de theaters brengt het vaste team van ­Koefnoen – Paul Groot, Owen Schumacher en Jeremy Baker – personages uit de tv-reeks opnieuw tot leven. De terugkeer van happy single Ipie, corpsstudentes Fleur en Madelon en het onverwoestbare ANWB-koppel Okko en Eus.

Première: 25 januari 2022, DeLaMar. In Amsterdam: 24, 25 januari; 23 maart t/m 3 april, DeLaMar.