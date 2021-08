108 niet eerder uitgebrachte tracks van de Beach Boys: een ware schatkist

De Beach Boys in 1970 op een promotiefoto voor het album Sunflower. Beeld mptvimages.com

Een ware hitmachine waren de Beach Boys in de jaren zestig geweest. In de periode 1962-1968 stonden ze thuis in de Verenigde Staten niet minder dan 27 keer in de Amerikaanse Top 40. En toen bracht de groep in 1970 Sunflower uit, een album dat maar weinig deed. Het was de tijd van grote maatschappelijk en muzikale veranderingen en het was alsof de Beach Boys er los van stonden.

De in 1971 verschenen opvolger Surf’s up deed het beter, maar algemeen was indertijd de opvatting dat de Beach Boys hun beste jaren achter zich hadden liggen. Inmiddels wordt heel anders gedacht over beide albums. Ze zijn nu zelfs onderwerp van de vijf cd’s tellende cd-box Feel Flows, met Beach Boysmuziek uit de jaren 1969-1971. Voor liefhebbers is het een ware schatkist: van de 135 tracks in de box werden er 108 niet eerder uitgebracht.

Producers en samenstellers van de box zijn Mark Linett en Alan Boyd, Beach Boysautori­teiten die zich al eerder over dit soort historische uitgaven van de groep bogen. Het leverde ze zelfs al eens een Grammy op.

“And it’s good morning from California!” klinkt het opgewekt als ze in beeld verschijnen voor een zoominterview. Het is daar in Californië nog vroeg, maar over de Beach Boys praten ze graag.

Troostbiedende muziek

Fan van de groep zijn de twee al zo ongeveer hun hele leven. “Vroeger had je van die pick-ups waarop je een hele stapel singles achter elkaar kon afspelen,” zegt Linett(69). “Als de één was afgelopen, volgde automatisch een nieuwe. Ik was als kleine jongen op een feestje waar zo’n stapel singles van de Beach Boys op de draai­tafel lag. Ik werd echt weggeblazen. Ik ben ze toen zelf ook gaan kopen, ik heb ze nog steeds.”

Ook de jongere Boyd (59) was er vroeg bij. “De vroege jaren heb ik niet meegemaakt, maar ik heb me van jongs af aan aangetrokken gevoeld tot de Beach Boys. Ik had problemen in mijn jeugd en zij boden me troost. Het nummer In My Room leek voor mij geschreven. Ik was acht toen Sunflower uitkwam. Mijn oudere broer en zijn vrienden, die de progressieve popmuziek hadden ontdekt, vonden er niets aan. Ik vond het prachtig.”

In het reusachtige oeuvre van de Beach Boys geldt het in 1966 verschenen album Pet sounds als het onbetwiste hoogtepunt. Maar ook in de jaren zeventig heeft de groep nog prachtige dingen gemaakt, vinden Linett en Boyd – en met hen steeds meer Beach Boysfans. “Die dingen verschuiven,” zegt Linett. “Ik snapte nooit waarom mensen niet hoorden wat ik hoorde in Sunflower. Hoe vaak ik dat album wel niet cadeau heb gedaan. Soms vonden mensen er niets aan, maar vaker hoorde ik: ‘Wauw, ik wist helemaal niet dat de Beach Boys toen ook nog zulke goede muziek maakten’.”

Enorm productieve groep

De groep had bij de overgang van de jaren ­zestig naar de jaren zeventig vooral een imago­probleem, menen Linett en Boyd. Alsof de ­hippiecultuur aan ze voorbij was gegaan traden ze op in identieke witte pakken en uit hun teksten sprak nauwelijks enige maatschappelijke betrokkenheid – rond 1970 zo ongeveer verplicht. Op Surf’s Up, dat een jaar na Sunflower verscheen, was het al anders en werden in de teksten ecologische en sociaal-maatschappe­lijke onderwerpen aangesneden.

Waar komen die 108 niet eerder uitgebrachte tracks in de box Feel Flows vandaan? Boyd: “De Beach Boys zijn altijd een enorm productieve groep geweest en er is een gigantische geluidsarchief. Dat die 108 tracks niet eerder werden uitgebracht, wil niet zeggen dat het in alle gevallen om compleet nieuwe songs gaat. Het gaat bijvoorbeeld ook om alternatieve versies van al bekende nummers, a-capellaversies en live-opnames. Er zitten ook songs bij die eigenlijk bedoeld ­waren voor een solo-album van Dennis Wilson, dat nooit van de grond is gekomen.”

De cd-box dankt zijn naam ook aan een door Dennis Wilson geschreven song. Linett: “Die ­titel Feel Flows is heel bewust gekozen voor deze box. In de jaren zestig draaide in de Beach Boys alles om Brian Wilson. Vanaf Sunflower gingen ook de anderen songs schrijven en zich veel actiever met het opnameproces bemoeien. Brian was na al die jaren de kar te hebben getrokken echt uitgeput.”

In 1973 verscheen van de Beach Boys het ­album Holland, dat deels werd opgenomen in het Utrechtse plaatsje Baambrugge, waar de groep enige tijd woonde. Gaat dat album in de ­toekomst wellicht onderdeel worden van een volgende cd-box van de Beach Boys? “Zeker,” zegt Linett. “Er komt een box met muziek uit de jaren 1972 en 1973. Holland is een van de mooiste platen die de groep maakte.”