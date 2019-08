10 niet te missen optredens tijdens Lowlands 2019

De uitverkochte 27ste editie van popfestival Lowlands zet vanaf vrijdag in op variatie. Geen stadionartiesten, maar wel toppers in talloze kleinere genres. Tien niet te missen optredens.

Billie Eilish

Is dit de geboorte van een superster van het kaliber Madonna of Lady Gaga? Op de leeftijd waarop Billie Eilish zaterdag Lowlands’ grootste podium bestijgt, was Madonna nog cheerleader op haar high school en begon Gaga net aan de kunstacademie. Muzikaal waren ze op hun 17de nog volledig richtingloos. Eilish, die in Biddinghuizen alleen 7Up en cola legaal mag bestellen, is anders. Haar debuutalbum vol slimme elektropop bereikte begin dit jaar de eerste plek in de Amerikaanse Billboardlijst. Een droomstart. En live beter zingen dan Madonna zal vermoedelijk ook wel lukken.

Zaterdag. 15.30 uur. Alpha.

New Order

Met Johnny Marr op zaterdag (22.00 uur, India) en New Order serveert Lowlands dit jaar zomaar enkele kroonjuwelen uit de Britse postpunk. Marr zal ongetwijfeld enkele klassieke songs van The Smiths op de setlijst zetten, New Order speelt gegarandeerd dat ene iconische nummer van de band waaruit de groep in 1981 ontstond: Love Will Tear Us Apart van Joy Division. Gecombineerd met die andere monumentale song uit het oeuvre van synthesizergrootmeesters is de katersoundtrack voor de dag ná Lowlands ook alvast compleet. Blue Monday, indeed.

Zondag. 20.30 uur. Bravo.

Tame Impala

Geen stadionrock als afsluiter van het programma op het hoofdpodium dit jaar. Wel: fijnbesnaarde psychedelische pop uit Australië. Tame Impala (een soloproject van multi-instrumentalist Kevin Parker, 33) heeft al ruim vier jaar geen nieuw album meer uitgebracht, maar Currents uit 2015 geldt als zo’n meesterwerk dat de prestigieuze plaats in het schema verdiend is. Ook prettig: na drie dagen (én nachten!) Lowlands is de ingetogen virtuositeit van Tame Impala ook goed te consumeren in liggende positie op de hellingen naast het podium.

Zondag. 21.30 uur. Alpha.

A$AP Rocky

Populair gezelschapsspel in de weken voor het festival: komt-hij-of-komt-hij-niet? Rapper A$AP Rocky (Rakim Mayers, 30) logeerde in juli bijna een maand in een cel in Stockholm op verdenking van zware mishandeling. Een rel waarmee zelfs president Donald Trump zich bemoeide. Hij hoort morgen wat zijn straf zal zijn, maar Rocky mocht de uitspraak vanaf 2 augustus in vrijheid afwachten. Trump moedigde hem aan om a.s.a.p (hahaha, die Donald) naar huis te komen. Dat deed hij. Durft hij nu al weer terug naar Europa? Het lijkt er wel op.

Zondag. 19.30 uur. Alpha.

De Staat

Oranje boven in de Alpha. Alleen Anouk en Junkie XL gingen De Staat voor als headliner van het grootste podium van het festival. Er gingen tragische omstandigheden aan vooraf (The Prodigy zegde af na de zelfgekozen dood van zanger Keith Flint in maart), maar als vervangers staan de mannen van De Staat plots voor het grootste optreden uit hun loopbaan. Ze speelden vorig jaar ook al op hetzelfde podium – een onbetwist succes – maar dat was op een veel minder prestigieus tijdstip. Spannend of De Staat ook een dubbele hoeveelheid publiek bij de les kan houden.

Vrijdag. 21.45 uur. Alpha.

Giorgio Moroder

Op Glastonbury zijn ze er meesters in: het kiezen van een artiest die voor sommigen een guilty pleasure is en voor anderen niets minder dan briljant (en oké, voor een enkele zuurpruim een aanval op het tandglazuur). Het festival programmeerde al eens Shirley Bassey, Neil Diamond en Tom Jones. Lowlands zet daar dit jaar de bijna 80-jarige Giorgio Moroder tegenover. De Italiaanse glitterproducer die Donna Summer en haar I Feel Love naar een extatische hoogtepunt mixte en en passant een van de bouwstenen van de housemuziek leverde.

Zaterdag. 21.00 uur. Heineken.

Lévi Weemoedt

Ik zit vaak op verlaten stadsstationnen met in mijn mond een beet saucijzenbrood. Denk steeds: waarom ben ik de reis begonnen? En eig’lijk, eig’lijk wil ik liever dood.

Het is te hopen dat Lévi Weemoedt in deze – voor de lezer prettige - gedeprimeerde gemoedstoestand vanuit zijn woonplaats Assen koers zet naar de Flevopolder. Dankzij de door bewonderaar Özkan Akyol samengestelde bundel van zijn beste poëzie – Pessimisme kun je leren – is Weemoedt op 70ste plots weer een hit. Het zal hem toch niet werkelijk in een vrolijke stemming hebben gebracht?

Zaterdag. 12.30 uur. Sexyland.

Henny Vrienten & Erik Scherder

Eindelijk: Henny Vrienten op Lowlands. Niet met de goed geconserveerde popdino’s van Doe Maar, maar met de immer opgewekte professor neuropsychologie Erik Scherder naast zich. De laatste specialiseerde zich in de heilzame werking van muziek op het brein. Scherder ontleedt op Lowlands de neurologische kwaliteiten van enkele grote door Vrienten gepende hits. Waarom is zijn Is dit alles? een oorwurm? En, belangrijker: is zo’n oorwurm ook goed voor de hersenen?

Vrijdag. 14.30 uur. Echo.

Rimon

De Nederlandse Lauryn Hill?-zangeres Rimon is pas 21, maar haar stem biedt de gelaagdheid van een soulveterane. Rimon kwam als kind vanuit Eritrea naar Nederland en bereidt nu vanuit Amsterdam-Oost een overname van het poldersoullandschap voor. Daarvoor tot haar beschikking: lekker tripperige neo-soulhits als Grace en Sugarcoated Love.

Vrijdag. 19.40 uur. India.

De literaire boyband

Lijkt op voorhand een even grote slagingskans te hebben als een dweilorkest dat alleen Rachmaninovs rapsodieën programmeert. Maar Jelko Arts, Koen Frijns, Laurens van de Linde, Martin Rombouts en Wout Waanders beloven echte boybandballades mét literaire teksten. De vijf – qua uiterlijk helaas dichter bij Ronald Giphart dan bij Justin Timberlake – beloven ook het gepatenteerde jongensgroeparsenaal van danspasjes, openhangende overhemden en dreigende soloavonturen.

Vrijdag. 13.45 uur. Sexyland.