10 dingen die u niet wist over Máxima

Máxima, de pleitbezorger. Beeld NPO1

Koningin Máxima liet een cameraploegje mee­lopen met haar werk voor de Verenigde Naties. Al tien jaar is ze VN-pleitbezorger voor nieuwe telefoniediensten waardoor ook in ontwikkelingslanden bankzaken en microkredieten beschikbaar komen. Een brave film is dan onvermijdelijk, maar Lips heeft er toch tien dingen van opgestoken:

1. Ook de koningin zegt tegen haar dochters dingen als: ‘Van mij mag het, maar alleen als het ook van papa mag.’

2. Máxima zegt dat het haar taak is om schrik aan te jagen. Hoe dat in zijn werk gaat, werd snel duidelijk uit haar snedige antwoord toen de minister van Ethiopië hardop twijfelde aan het nut van telebankieren in zijn land.

3. De koningin houdt van data en heeft een goed geheugen voor cijfers, volgens haar VN-collega’s.

4. Máxima is diep van binnen ‘een boerenmeisje’. ­Althans, dat zegt ze zelf als ze uitlegt waarom ze bij een bezoek aan een Ethiopische boerderij makkelijke schoenen heeft aangetrokken.

5. Als de koningin een telefoontje met haar dochter ­afrondt, gaat dat niet in het Nederlands: “Love you, bye.”

6. Op haar bureau heeft Máxima een jeugdfoto van haar schoonmoeder, prinses Beatrix.

7. Dat Máxima zich hard wil maken voor financiële diensten die van vitaal belang zijn voor een gezonde economie, verklaart zij door de pijnlijke herinnering aan de ­hyperinflatie in Argentinië toen zij veertien was.

8. Soms doet ze nog aarzelende pogingen het ding te ­verbergen, maar de koningin heeft een leesbril.

9. Een foto van Máxima haalt het jaarverslag van de VN-afdeling niet omdat ze het hoedje dat ze daarop draagt bij nader inzien ‘een raar ding’ vindt.

10. In het presidentieel paleis van Ethiopië staat een ­opgezette leeuw.

