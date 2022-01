0-1 in De Kuip: fotograaf Vincent Mentzel in het Rijksmuseum

Vincent Mentzel (1945, Hoogkarspel) was bijna veertig jaar lang de stadsfotograaf van NRC Handelsblad. In 2011 heeft hij een groot deel van zijn omvangrijke oeuvre overgedragen aan het Rijksmuseum; sinds vrijdag zijn daar onder de noemer Vincent Mentzel 75 originele afdrukken van zijn werk te zien.

Metnzel reisde in binnen- en buitenland om in beeld verslag te doen van het nieuws. De Haagse politiek was zijn belangrijkste onderwerp, maar hij maakte ook talloze reportages in het buitenland. Zo werkte hij in onder meer Noord-Ierland, Portugal, Iran en China. Ook portretteerde hij koningin Beatrix, politici, musici, schrijvers en kunstenaars.

Als beginnend fotograaf reed Mentzel op zijn fiets door Rotterdam. De camera in een tas achterop en maar vastleggen wat hij tegenkwam. Dat konden spelende kinderen op straat zijn, bezoekers op een popfestival of supporters bij een voetbalwedstrijd, zoals op deze fraaie zwart-witfoto. Mentzel maakte hem op 2 november 1969 in de Kuip, toen Feyenoord met 1-0 van Ajax won door een doelpunt van Theo van Duivenbode in de 87e minuut.

Vincent Mentzel: t/m 6 juni in het Rijksmuseum