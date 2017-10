Zweedse regisseur laat als experiment telefoon achter in Eye

Hij liet voorafgaand aan de voorstelling zijn portemonnee en zijn smartphone achter op het podium. Östlund wilde hiermee zijn vertrouwen in de mensheid tonen; hij ging ervan uit dat de spullen tijdens de film niet gestolen zouden worden.



Dat gebeurde ook niet trouwens: 150 minuten later lagen zijn spullen nog steeds op het podium. Zijn film The Square start met de diefstal van een smartphone en een portemonnee voor een groot museum. Deze gebeurtenis zet een aantal bizarre gebeurtenissen in het leven van museumconservator Christian (Claes Bang) in gang.



Gouden Palm

The Square, die op het festival van Cannes werd bekroond met de prestigieuze Gouden Palm, is dit jaar de Zweedse inzending voor de Oscars. Behalve de Palm won de tragikomedie vorige maand ook de prijs van de jongerenjury op het festival Film by the Sea in Vlissingen.



De juryleden noemden The Square "onvoorspelbaar op een originele manier van vertellen, waardoor je geboeid bleef kijken."



De film draait vanaf 9 november in de Nederlandse bioscopen.