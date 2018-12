Zuiderkerkprijs 2018 gaat naar Cruquius 1.1

De prijs, georganiseerd door Ruimte en Duurzaamheid, is bestemd voor bijzondere duurzame woningbouw. Woonblok Cruquius ligt in het hart van een nieuwe wijk in wording in het Oostelijk Havengebied.



Uit het juryrapport: "Torenhoog wooncomfort, maniakale passie en vakmanschap tot in ieder detail kenmerken Cruquius Kavel 1.1. van uitstekende materiaaltoepassingen en prachtige positionering tot aan strakke plattegronden en een perfecte aansluiting op de omgeving. De jury is ervan overtuigd dat over twintig jaar iedereen in dit gebouw, op deze plek nog steeds helemaal fantastisch woont."



De Geurt Brinkgreve Bokaal voor het beste renovatie- en herbestemmingsproject is gewonnen door de verbouwing van het Burgerweeshuis van Aldo van Eyck door Wessel de Jonge.



