Zuckerberg zegt 'sorry' in Europees Parlement

De Amerikaan deed dat tijdens een bijeenkomst met de fractieleiders en parlementsvoorzitter Antonio Tajani.



Zuckerberg zei dat Facebook onvoldoende verantwoordelijkheid heeft genomen rond gebruikersdata, nepnieuws en buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen.



Hij wees erop dat het bedrijf maatregelen heeft genomen omdat er wereldwijd de komende achttien maanden belangrijke verkiezingen worden gehouden, waaronder in de VS en de EU.



"In 2016 waren we te langzaam om Russische inmenging in verkiezingen te ontdekken," zei hij. Facebook is daar volgens hem nu wel op voorbereid.



Lees ook: Check hier of jouw Facebook-gegevens zijn gelekt