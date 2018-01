Zonder tegenpartij aan tafel is het lastig discussiëren

Het begon zo: Telegraafmisdaadverslaggever John van den Heuvel deed een stevige uitspraak over advocatenkantoor Ficq & Partners in een interview, daarna was er nog wat gedoe en reageerde Nico Meijering, één van de advocaten van het kantoor, met een open brief. En toen schreef Van den Heuvel weer een brief aan Meijering.



Gepubliceerd in De Telegraaf, uiteraard.



Met de inhoud zal Lips zich als tv-criticus niet bemoeien - in een notendop zegt Van den Heuvel dat de advocaten van Ficq & Partners hun cliënten zouden ophitsen tegen misdaadjournalisten en Meijering vindt dat een grove belediging.



De veiligheid van misdaadjournalisten is, weten wij bij Het Parool, een precair onderwerp en een discussie zou heus interessant kunnen zijn, maar daar had zowel Jinek als RTL Late Night donderdagavond maling aan.



Meijering zat bij Jinek, Van den Heuvel bij Late Night. Maar - hét excuus voor een ordinair potje moddergooien - ze hadden wel allebei beide heren uitgenodigd.