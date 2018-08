Zomergast Marleen Stikker sloeg de ongemakkelijke weg in

Janine Abbring vervulde haar rol van aangever bij dit college met glans

Dat zal precies de bedoeling zijn geweest van Stikker, die een drie uur durende presentatie had voorbereid waarbij we 'onder de motorkap' van de interneteconomie konden kijken.



De conclusie was al snel duidelijk: ons verlies aan privacy is verontrustend. Google en andere internet­reuzen loeren om elk digitaal hoekje.



Misschien omdat het onderwerp haar na aan het hart ligt (ze vertrok na het laatste privacyschandaal van Facebook), misschien omdat ze de regie veilig uit handen kon geven aan de kundige docente Stikker.



Vermoedelijk was een Zomergasten niet eerder zo actueel, maar Lips' stemming verbeterde niet. Hij zette na drie uur leerzame, maar dreigende televisie het toestel uit, pakte zijn vulpen en een vel papier en begon een brief aan zijn moeder te schrijven.



