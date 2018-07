Zoektocht naar Hitlers nazipaarden is 'ganz eng'

Arthur Brand wordt wel de Peter R. De Vries van de kunstwereld genoemd. Tussen onderwereld en bovenwereld speurt hij naar geroofde kunstschatten. Maar de serie De Kunstdetective die Omroep Max over hem heeft gemaakt doet net alsof dat allemaal nog niet spannend genoeg is.



In de eerste aflevering vertelt Brand over zijn zoektocht uit 2015 naar Hitlers paarden, twee beelden die de nazileider tot kort voor zijn ondergang onder het raam van zijn werkkamer in Berlijn had staan.



Brand vertelt in geuren en kleuren hoe hij infiltreerde in de netwerken van nazisympathisanten en verzamelaars van nazikunst. Door de donkere beelden en steeds weer aanzwellende muziek is het net alsof elk moment een oud-strijderslegioen uit het struikgewas kan springen, of nog wat nazigetrouwen die elkaar een enge eed hebben gezworen.