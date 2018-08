Zo werd 'stad van de toekomst' Bijlmermeer aangeprezen

De huizen in het centrum van Amsterdam? Daar is weinig positiefs over te melden. Ze hebben te kleine ruimtes, er is bijna geen sanitair, ze zijn slecht gebouwd of zijn inmiddels simpelweg uitgewoond.



Althans, dat zegt de voice-over in deze vijftig jaar oude promotiefilm van de gemeente Amsterdam.



Nee, dan de woningen in de Bijlmermeer, dat zijn pas huizen: met 'dubbel zoveel ruimte als in de negentiende eeuwse wijken'.



Het beeld schakelt over naar de interieurs van de eerste flats in de net opgeleverde wijk en inderdaad: we zien genoeg plek om een kingsize bank neer te zetten.



Woningnood

De promotiefilm is rond 1968 gemaakt en geeft niet alleen een mooi tijdsbeeld, maar toont ook hoe Amsterdam 'stad van de toekomst' de Bijlmermeer probeerde te verkopen.



Files in de binnenstad? Moet je kijken hoe rustig het is in de Bijlmermeer - en hoe mooi dat gloednieuwe asfalt erbij ligt.



Te weinig groen in de binnenstad? De eerste kinderwagens zijn al gesignaleerd in al die parken in de Bijlmermeer.



'Er is nog steeds woningnood', zegt de voice-over op een gegeven moment dreigend. Fast forward naar 2018 en deze promotiefilm zou zo weer gemaakt kunnen worden voor de volgende nieuwe wijken van Amsterdam.