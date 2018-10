Zo werd De Nachtwacht eerder gerestaureerd

De zaal waarin het schilderij hing, werd in tweeën gedeeld met een tijdelijke wand met daarin vijf ruiten waar het publiek doorheen kon kijken. Als de gordijntjes tenminste niet waren gesloten tijdens de werkzaamheden.



Verdoeken

De restauratie gebeurde in verschillende fasen, waaronder het 'verdoeken': het aanbrengen van nieuw linnen 'tegen het langzaam verterende doek' met daarop de Amsterdamse schutterij geschilderd door Rembrandt.



De restaurateurs werkten met een verrijdbare werkvloer en een verplaatsbare afzuiginstallatie. Een witte wand op de oorspronkelijke plek van het schilderij zorgde voor de weerkaatsing van daglicht.



Het was in 1975 niet voor het eerst dat het schilderij werd gerestaureerd. De Nachtwacht is ten minste 25 keer eerder 'behandeld' in zijn bijna 400-jarige bestaan. Dat gebeurde bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog - in de oorlog was het doek op een veilige plek ondergebracht, samen met 30.000 andere kunstwerken uit het Rijksmuseum.



Minutieus werk

Op Polygoonbeeld van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is te zien hoe restaurateur Mertens in 1947 de 'glans en kleur' terugbracht op de Nachtwacht. 'Het is een minutieus werk, dat geduld vraagt en groot vakmanschap.'



In 1911 werd De Nachtwacht aangevallen met een mes, waarbij alleen vernislagen beschadigd raakten; op 6 april 1990 spoot een man zuur op het schilderij, maar door snel handelen van een beveiliger werd toen ook alleen het vernis aangetast.



Ook werden er ooit stukjes van het doek afgesneden - iets wat destijds normaal was - om het beter te laten passen in een ruimte.



