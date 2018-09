Zo liet Overmars tevreden de transferdeadline passeren

Voor Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, waren de afgelopen weken op zijn minst boeiend te noemen. Binnen de selectie liepen nogal wat voetballers rond die de aandacht trokken van de internationale top.



Overmars werd gebeld vanuit Rome voor Ziyech, in Barcelona zagen ze in De Jong een aanwinst en ook aanvoerder De Ligt had de clubs voor het uitzoeken. Overmars wilde ze, ondanks de vele miljoenen die werden geboden, houden om samen te strijden voor het kampioenschap en voor overwintering in de Champions League.



Wat doe je dan? Juist, de laatste uren voor het verstrijken de telefoon niet meer beantwoorden. Of in het geval van Overmars: de telefoon verstoppen in een la en weer pakken als het voorbij 24.00 uur op 31 augustus is.



Jammer FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund. De Ligt, De Jong en Ziyech blijven bij Ajax.