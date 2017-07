Zit je er net doorheen, loopt er zo'n André Rieu-kloon naast je

Het Gevoel van de Vierdaagse (KRO/NCRV) wordt voor alweer het 15de seizoen uitgezonden. Om dat lustrum te vieren kreeg Fons de Poel per uitzending 20 minuten meer toebedeeld, 'om dieper op de persoonlijke verhalen achter de wandelaars in te gaan'.



Maar bij de eerste uitzending dinsdagavond kreeg Lips het idee dat de extra tijd werd opgevuld met archiefbeeld van eerdere Vierdaagses.



Fons de Poel wordt dit jaar geassisteerd door Sander de Kramer van het programma De Wandeling en door violist Edmond Fokker. Die wil wandelaars opmonteren met zijn vioolspel. Zit je er net doorheen, komt er ook nog zo'n André Rieu-kloon naast je lopen.



Edmond zette bij de start, 's ochtends om 4 uur, al een wals in. Om daar tegen te kunnen moet je wel een ochtendmens zijn, maar goed: anders ga je de Vierdaagse ook niet lopen.



Lips is geen ochtendmens, daarom schrijft hij ook over tv.



Maar mooie verhalen waren er ook, vooral het nuchtere relaas van een 12-jarig Syrisch meisje maakte indruk. Drie jaar geleden vluchtte ze uit Syrië, nu spreekt ze foutloos Nederlands en loopt ze de Vierdaagse, voor twee goede doelen: de Nierstichting en Vluchtelingenwerk.



En ze was onverstoorbaar toen Sander de Kramer bleef hengelen naar trauma's: "Wat heb je allemaal meegemaakt?" (hele erge dingen) "Denk je er nog vaak aan?" (nee) "Droom je er weleens van?" (nee) "Ik zou er nachtmerries van krijgen." Hopelijk krijgt het meisje geen nachtmerries van Sander: "Na alles wat jullie hebben meegemaakt is zo'n Vierdaagse een eitje!"



Gelukkig zijn Vierdaagselopers positivisten. Zoals één wandelaar 'het gevoel' formuleerde: "Pijn is een emotie en een emotie kan je uitschakelen."



Hang dat maar op een tegeltje in de blarentent.



